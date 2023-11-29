Народный герой народного шоу. Интервью с финалистом «Суперниндзя» Федором Трубиным

Развязка второго сезона шоу «Суперниндзя», одного из самых масштабных на российском ТВ, уже близко. 4 декабря в эфире канала СТС мы узнаем, кто же стал обладателем титула и главного приза в пять миллионов рублей.

Но еще до этого 30 лучшим участникам, прошедшим отборочный этап, предстоит бросить вызов совершенно новой финальной полосе препятствий. Только двое из них попадут в суперфинал и в очной борьбе выяснят имя победителя. Среди фаворитов, как и в прошлом сезоне, будет тренер по воркауту из Сибири Федор Трубин.

Скромный герой

Этот улыбчивый парень в первом сезоне шоу «Суперниндзя» моментально покорил зрителей. Простотой, открытостью, а еще тем, что быстрее всех прошел отборочную трассу. На следующее утро после выхода первого эпизода шоу Трубин проснулся знаменитым. И стал одним из самых узнаваемых участников всего сезона.

— Ощутил популярность, особенно когда выпуски шли в эфире, — сказал Трубин «СЭ». — На улицах стали подходить люди, просили сфотографироваться. В зале, где я тренирую, все поздравляли с хорошим результатом, тоже хотели сфоткаться, даже те, кто у меня не занимается. А еще больше людей приходило в соцсети. Когда только вышел выпуск со мной, очень многие стали писать. Из самых разных городов и уголков России меня поздравляли с выходом в финал. Было очень много слов поддержки и заявок в друзья, несколько тысяч. То же самое повторилось и со вторым сезоном. Кстати, некоторые не досмотрели серию до конца — после падения в воду подумали, что я выбыл, и с досады выключили телевизор. И еще больше радовались, когда узнавали, что мне удалось пройти дальше.

Между прочим, Трубин в спорте не новичок. Напротив, он опытный атлет с регалиями. Еще в детстве, проведенном в тюменской деревне Юрминка, юный Федя очень полюбил турник, а в студенческие годы серьезно увлекся воркаутом. Модное среди молодежи направление уличной гимнастики затянуло Трубина с головой, и он в итоге сделал спорт своей профессией.

Тюменец стал выступать на соревнованиях, стал чемпионом России и Европы по стритлифтингу, получил звание мастера спорта международного класса. А еще Трубин отучился на тренера и много лет работает в спортивном центре, где подготовил не один десяток спортсменов. Его специализация — воркаут, стритлифтинг и кроссфит. А новая глава в жизни началась после участия в шоу «Суперниндзя».

— Главное изменение — поменялся формат тренировок, — рассказывает Федор. — Меня увлекло это направление, я поменял свою подготовку и стал больше заниматься именно ниндзя-спортом. Оборудую у себя в зале различные полосы препятствий, прохожу их на силу, на скорость, отрабатываю разные движения. Помимо этого, после общения с людьми, которые мне писали, у меня добавилось уверенности в себе. Это вдохновляет и дает силы двигаться дальше, развиваться. Еще меня теперь часто зовут на различные мероприятия, чтобы рассказать о себе и мотивировать детей и подростков заниматься спортом, добиваться результатов, несмотря ни на что.

Вторая попытка

Несмотря на отличные результаты в квалификации и полуфинале, Федору с первой попытки не удалось стать главным героем «Суперниндзя». Подвело одно из препятствий финальной трассы. Но это лишь прибавило ему мотивации. Ведь выступление в этом шоу вызывает в хорошем смысле слова зависимость. Многие ребята и девушки приходят снова и снова. Есть те, кто пробует свои силы не в первый и не во второй раз.

— Участие в «Суперниндзя» действительно цепляет, — отмечает Трубин. — Ты снова и снова хочешь сюда попасть, потому что это нереальные эмоции, другая обстановка, новые знакомства. И после прошлого сезона мне определенно хотелось вернуться. Хотя изначально планировал сделать это немного в другом амплуа, попробовать себя разработчиком трассы. Но пришел участником. Меня многие в соцсетях спрашивали, приду ли я снова, люди на самом деле меня ждали. А у меня остались здесь незаконченные дела (улыбается). В прошлый раз я не прошел финальную трассу, хотя мог бы, и хотелось на этот раз преодолеть все препятствия.

А в новом сезоне испытания стали еще труднее. Этому поспособствовал и победитель шоу Юрий Прокудин, который сменил амплуа и перешел в команду проектировщиков и тестировщиков трассы. Перед началом сезона он обещал, что полосы на этот раз будут самыми сложными в истории шоу. И результаты отборочных раундов говорят сами за себя — вместо 35 запланированных финалистов организаторы «Суперниндзя» набрали только 30.

— Упор сделали на технику прохождения, и это сделало испытания более коварными, — говорит Трубин. — Любая оплошность, неловкое движение — и окунаешься с головой в воду.

— Какое препятствие особенно запомнилось?

— «Русские горки». Этот самый движущийся турник — как волна, которая погасила многих участников. Думаю, многие ребята со мной согласятся. Нужно очень технично выполнить соскок, что далеко не всем удалось. Дальше движения уже попроще, но неопытным спортсменам все равно пришлось тяжело.

— Чем съемки в нынешнем году отличались от прошлого?

— Главное — погодой. +5 и дождь, как в первом сезоне, и +22 в нынешнем, это колоссальная разница. Отмечу, что организация съемочного процесса стала лучше. Удобнее, проще для участников. Ну и я был на площадке уже во второй раз, поэтому чувствовал себя гораздо спокойнее.

Чем же закончились битвы финалистов, и удалось ли Федору взять реванш, мы вместе со всей страной узнаем 4 декабря. Ждать осталось совсем недолго. А вот секрет популярности шоу «Суперниндзя» Трубин для себя уже вывел.

— Думаю, все просто, — говорит он. — Это по-настоящему народное шоу, где все участники близки зрителям. Да, бывают известные спортсмены, но есть, например, и простые работяги. И люди, которые смотрят выпуски, в ком-то из героев узнают себя, понимают, что борются с теми же жизненными трудностями. Это сближает зрителей и участников.