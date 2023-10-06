«Полоса препятствий стала сложнее, шоу выглядит более эффектным». Победитель прошлого сезона «Суперниндзя» — о новых испытаниях

9 октября на всех телеэкранах страны можно будет увидеть премьеру — на канале СТС начинается показ второго сезона «Суперниндзя» — одного из самых зрелищных шоу на российском ТВ. Мы связались с действующим победителем проекта Юрием Прокудиным, который на этот раз выступит в неожиданном амплуа.

— В новом сезоне я не появлюсь в качестве участника, — начал Прокудин. — Но я все равно присутствовал на площадке — уже как тестировщик трассы. Таким образом, мне удалось посмотреть, как весь процесс выглядит изнутри. Было очень интересно.

«Хотелось взглянуть на систему с другой стороны»

— В чем суть работы тестировщика?

— Он испытывает препятствия. Цель тестировщика — чтобы трасса была сложной, но проходимой. Этим мы и занимались в течение всего съемочного периода. По сотне раз проходили каждое препятствие, чтобы убедиться, что все работает как надо. Днем проверяем работу всех механизмов, при необходимости вносим изменения: если полоса оказалась слишком легкой — усложняем, если слишком сложной — упрощаем. А вечером и ночью, когда идут съемки, просто контролируем, как атлеты проходят трассу.

Юрий Прокудин в команде тестировщиков трассы.

— Есть еще какие-то плюсы?

— Можно сказать, что я все это время тренировался, что мне как профессиональному спортсмену очень важно. Мы провели там две недели, участники находятся на месте съемок чуть меньше.

— Чем вызвана такая смена амплуа?

— Мне хотелось узнать, как все происходит с другой стороны. Понять систему, возможно, даже как-то ее улучшить. И в целом мне очень понравилось, крайне увлекательно. Изнутри все выглядит совершенно иначе. Могу только похвалить команду канала СТС, которая с каждым годом профессионально растет. В целом организация стала лучше, испытания интереснее.

Юрий Прокудин проходит трассу второго сезона шоу «Суперниндзя».

«Трасса заметно изменилась с прошлого года»

— Какие ощущения оставляет трасса по сравнению с предыдущими сезонами?

— Если брать прошлый год, то она точно стала намного сложней. Уровень атлетов растет, поэтому нужно ему соответствовать. В первом сезоне «Суперниндзя» трасса была ориентирована, грубо говоря, на физическую силу. А ведь ниндзя-спорт — это больше про технику. Теперь это исправили, акцент сделан на техническое направление. Будет больше сложных препятствий, например перелетов с одного элемента на другой. Что же касается формата соревнований, он остался прежним: отборочный раунд, двойная полоса в полуфиналах, финалы и суперфинал. Мне самому трасса в новом сезоне понравилась намного больше, чем в предыдущем. Даже захотелось самому принять участие (смеется).

— Какие испытания самые интересные, на ваш взгляд?

— Всех секретов раскрывать не буду, но вы увидите много эффектных моментов. Где-то нужно с турника прыгнуть на пару метров в сторону на другой турник. Еще будут интересные препятствия, где нужно тем или иным образом запустить механизм. Смотрите — сами все увидите.

— Сами бы с какого раза прошли полосу?

— Думаю, что мне по силам было бы пройти любую из трасс с первого раза.

Юрий Прокудин на финальном испытании первого сезона.

— Кстати, а организаторы пользуются обратной связью от участников после окончания сезона?

— Конечно. Например, когда я в прошлом сезоне стал победителем «Суперниндзя», меня пригласили на встречу с командой. Там меня спрашивали, насколько мне понравилась полоса, что можно поменять. И кое-что воплотилось в жизнь.

«Посмотрел бы, как выступит Никита Нагорный»

— Много знакомых лиц встретили на съемочной площадке?

— Да, каждый день встречал старых друзей, было много общения. В каждом эпизоде минимум несколько человек. Приятно видеть людей из разных городов и регионов нашей страны, которые собираются вместе и соревнуются. А еще интересно наблюдать за тем, как они ведут себя по ходу съемок. У каждого своя базовая подготовка, свои навыки.

— Болели за кого-нибудь персонально?

— Не скажу, что кого-то особо выделял. Скорее, пытался угадать, кто пройдет полосу, а кто нет. Хотя, безусловно, болел за друзей и знакомых, только старался внешне это никак не выражать. Максимум — аплодисменты после выступления. Надо, чтобы все были в равных условиях.

Юрий Прокудин в первом сезоне шоу «Суперниндзя».

— В ниндзя-сообществе вы известный человек. К вам обращались участники за советом или помощью?

— Да, много раз спрашивали, как проходить полосу, правильно преодолевать препятствия. Но на подобные просьбы я не отвечаю, потому что это неэтично. Хотя перед началом съемок у нас был общий инструктаж, где мы объясняли участникам правила. Но индивидуально никому ничего не подсказывал.

— Традиционно в шоу выступают и знаменитые спортсмены, например, в нынешнем сезоне это олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, и различные медийные личности. Поддерживаете такую практику?

— Конечно, интересно наблюдать за известными людьми, никак не связанными с ниндзя-спортом. Оценивать их уровень подготовки, смотреть, как они преодолевают препятствия. Ведь часто опыт профессиональных выступлений в каком-то другом виде спорта ничем не помогает на полосе. Например, футбол и ниндзя-спорт никак не пересекаются между собой. Но могу сказать, что некоторые именитые спортсмены сумели пройти достаточно далеко. А были и те, кто падал на первом-втором препятствии. Точнее узнаете по ходу сезона.

— Если бы вам дали возможность включить в список участников любого человека, кто бы это оказался?

— Было бы интересно пригласить олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного. Посмотрел бы на то, как он выступит. Я сам долгие годы занимался этим видом спорта, поэтому хочется увидеть, как гимнасты проявят себя на этой полосе. Если помните, то в прошлом сезоне у нас был другой олимпийский чемпион — Артур Далалоян.

Юрий Прокудин празднует поберу в первом сезоне шоу.

«Уровень ниндзя-спорта в России растет»

— «Суперниндзя» входит в число самых популярных шоу страны. На вашем виде спорта это отражается?

— Да, я вижу, как с каждым годом все больше детей приходит в ниндзя-спорт. А ребята, которые им занимаются, набираются опыта и растут как профессионалы. Общий уровень растет.

— А на вашу личную популярность победа в прошлом сезоне как-то повлияла?

— Скажу так — в узких кругах ниндзя-спортсменов меня и так все знали. А так я, конечно, стараюсь продвигать свои страницы в соцсетях, но назвать себя популярным блогером пока не могу. Будем работать дальше.

— В прошлый раз я просил вас дать совет начинающим ниндзя-спортсменам. А в этот раз давайте что-нибудь скажем зрителям нового сезона.

— Желаю вам приятного просмотра, потому что нас ждет множество эффектных моментов, неожиданных поворотов. На мой взгляд, новый сезон вышел намного более зрелищным, чем предыдущий.

— А сами собираетесь вернуться в число претендентов на титул «Суперниндзя»?

— Когда-нибудь обязательно нужно еще поучаствовать и снова выиграть (смеется). А в следующем сезоне планирую все так же работать внутри проекта — тестировщиком и, возможно, проектировщиком трасс. Хочется максимально приблизить эту полосу к тому формату, который присутствует на соревнованиях по ниндзя-спорту.

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