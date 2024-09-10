Как прошло открытие ниндзя-трассы от СТС в Ярославле

8 сентября в парке «Юбилейный» торжественно открыли новую ниндзя-трассу, построенную благодаря ярославскому победителю шоу «Суперниндзя. Дети» Валерию Шубину.

Напомним, что в июле 10-летний ярославец стал победителем дважды: юный спортсмен не только выиграл 2 миллиона рублей в шоу от СТС, но и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Именно вторая победа Валерия подарила городу новую уникальную площадку с препятствиями, где каждый желающий может попробовать свои силы. Рассказываем, как прошла церемония открытия ниндзя-трассы в Ярославле.

Как выглядит новая ниндзя-трасса в Ярославле

8 сентября ярославцы и гости города наконец увидели знаменитую полосу препятствий от телеканала СТС. 36-метровая ниндзя-трасса теперь стоит в парке «Юбилейный» и точно претендует на звание одной из главных точек притяжения в городе.

Фото Пресс-служба телеканала СТС

Эта полоса рассчитана на детей от 6 лет. Протекторы на столбах и маты под каждым препятствием позволят юным атлетам заниматься спортом безопасно. Примечательно, что конструкторы максимально технически приблизили полосу к эталонной трассе, которую планируют запустить на летних Олимпийских играх в 2028 году.

Фото Пресс-служба телеканала СТС

«На эту площадку будут приходить тренироваться дети с разным уровнем подготовки: как профессиональные атлеты, так и те, кто видит подобную полосу впервые. Относительная простота препятствий на полосе позволит привлечь больше детей к этому виду спорта», — уверен победитель первого сезона шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

Как прошла церемония открытия полосы препятствий

На торжественном мероприятии был невероятный ажиотаж от жителей и гостей города. Сотни людей присутствовали на открытии трассы и попробовали свои силы. Также поздравили ярославцев со значимым спортивным событием мэр Ярославля Артем Молчанов и министр спорта и молодежной политики города Денис Салтыков.

Фото Пресс-служба телеканала СТС

В день торжественного открытия возможность первым пройти новую ниндзя-трассу представилась победителю прошлого сезона «Суперниндзя. Дети» Валерию Шубину. Он отметил, что новая полоса препятствий очень яркая и привлекает внимание детей. Однако трасса на шоу для Валерия была сложнее.

«Конечно, какие-то навыки можно потренировать на этой трассе и понять, интересен ли тебе такой спорт. Но для подготовки к шоу нужны дополнительные тренировки, навыки и уверенность в своих силах», — сказал юный спортсмен.

Фото Пресс-служба телеканала СТС

Почему это важно для города

Победитель первого сезона «Суперниндзя» Юрий Прокудин отметил, что такая полоса позволяет увеличить интерес детей к занятиям спортом. Ведь преодоление препятствий — это интересный процесс, а ниндзя-спорт тем и привлекает, что многие дети сами хотят заниматься им, без наставления родителей. Юрий уверен, что сотни людей будут ежедневно проходить мимо полосы в Ярославле, но при этом многие из них попробуют ее пройти.

«Ниндзя-спорт и гонки с препятствиями уже пользуются большой популярностью в Ярославле. Но теперь, я думаю, еще одна ступень вверх на вершину спортивного триумфа города будет пройдена», — подчеркнул ведущий шоу «Суперниндзя» и «Суперниндзя. Дети» Василий Артемьев.

Фото Пресс-служба телеканала СТС

Он также выразил надежду, что в скором времени страна сможет увидеть здесь звезд, которые в будущем будут достойно защищать честь России на международных соревнованиях.