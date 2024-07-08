Кто они — победители шоу «Суперниндзя. Дети»? Большое интервью

В минувшее воскресенье масштабным финалом завершился увлекательный первый сезон популярного шоу «Суперниндзя» на канале СТС. Победителями и обладателями главных призов в 2 миллиона рублей стали ярославец Валерий Шубин в младшей возрастной категории, Филипп Моляков из Коломны — в средней и москвичка Кира Чижкова среди представителей старшего возраста.

«СЭ» связался с триумфаторами и попросил всех троих ответить на одинаковые вопросы о своих впечатлениях от съемок и участия в шоу. А ответы на многие из них у героев получились разными.

— Сколько сезонов шоу вы посмотрели до того, как пойти на кастинг, и кто в вашей семье главный фанат «Суперниндзя»?

Мама Валерия Шубина: — С тех пор как сын стал заниматься гонками с препятствиями, вся наша семья влюбилась в этот спорт. Очень интересно наблюдать за детьми и взрослыми, ездить на соревнования, знакомиться с новыми препятствиями и даже изготавливать свои. Поэтому последние два с половиной года мы всей семьей смотрели шоу «Суперниндзя», болели за участников. А Валерий любит анализировать технику разных участников и «подсказывать» им через экран, как лучше пройти.

Филипп Моляков: — Я смотрел два сезона «Русского ниндзя» и два сезона «Суперниндзя». Причем каждый эпизод пересматривал не один раз. У нас вся семья — большие поклонники ниндзя-спорта и этой передачи.

Фото Пресс-служба СТС

Кира Чижкова: — Я смотрела оба сезона «Суперниндзя» и один — «Русского ниндзя». Кто у нас главный фанат, сложно сказать. Вся семья с интересом смотрит за этим шоу.

— У кого появилась идея подать заявку на участие в «Суперниндзя. Дети»?

Мама В. Ш.: — Весь последний год в кругах ниндзя-спортсменов и организаторов соревнований по гонкам с препятствиями ходили разговоры, что запустят детскую версию телешоу. Как только канал СТС в конце 2023 года объявил о кастинге, мы сразу отправили анкету. Конечно, Валерий хотел принять участие, ведь это шоу — одно из самых важных соревнований для ниндзя-атлетов.

Ф. М.: — Как только мы узнали, что начинается кастинг «Суперниндзя. Дети», на семейном совете единогласно решили принять участие.

К. Ч.: — Мама увидела информацию о том, что будет проводиться отбор участников на первый сезон детского «Суперниндзя», и предложила подать заявку.

— С кем из команды «Суперниндзя» больше всего хотелось познакомиться на съемках?

В. Ш.: — Я точно не знал, кто будет в команде, хотя с некоторыми взрослыми спортсменами был знаком, мы встречались на соревнованиях по гонкам с препятствиями. Но после съемок выделил тренера Дмитрия (Караванова, участника второго сезона взрослого «Суперниндзя». — Прим. «СЭ»), который рассказал участникам про «ментальную тренировку». Благодаря этому приему у меня получилось очень быстро пройти кольца на полуфинальной трассе, догнать и обогнать сильную соперницу. Теперь этой техникой пользуюсь на тренировках и соревнованиях.

Фото Пресс-служба СТС

Ф. М.: — До начала съемок очень хотел познакомиться и пообщаться с победителем второго сезона «Суперниндзя» Вадимом Тимоновым, но его в команде не оказалось.

К. Ч.: — Очень хотелось подняться к ведущим, Василию Артемьеву и Диме Масленникову, и познакомиться с ними. Некоторых участников команды «Суперниндзя», например Юру Прокудина и Диму Караванова, я уже знала. Ведь Юра не только участник и победитель многих турниров по гонкам с препятствиями, но также со своим отцом Николаем Прокудиным организовывал соревнования Big Race и часто выступал там судьей.

— Насколько увиденное на площадке во время съемок отличалось от того, как вы представляли себе этот процесс, сидя перед экраном телевизора?

В. Ш.: — Эмоции другие. Когда сидишь перед экраном, все кажется проще. Иногда подсказываешь участникам, как лучше раскачаться, какой хват применить. А когда сам выходишь на полосу, видишь новые препятствия, которые раньше не проходил, то нервничаешь. Плюс вся атмосфера, переживания, поддержка болельщиков, долгий процесс съемок — это сказывается на состоянии.

Уверен, что многие участники не прошли что-то только из-за того, что не смогли справиться со своими эмоциями. На экране все препятствия кажутся меньше, например, полуфинальная полоса выглядит не такой высокой, как когда сам стоишь над этой «пропастью».

Ф. М.: — Было очень интересно оказаться внутри процесса, на съемках шоу. Но если честно, я примерно так все себе и представлял, как оказалось на самом деле.

К. Ч.: — Честно говоря, никаких ожиданий от съемочного процесса у меня не было. Никогда не задумывалась о том, что кроется за картинкой, которую мы видим на телеэкранах. Поэтому совершила для себя несколько открытий. Например, была удивлена, что съемки проходят в такой сжатый период. И еще, что мы даже ночью снимали.

Фото Пресс-служба СТС

— Ваше самое любимое и самое нелюбимое препятствие, если брать все пройденные полосы?

В. Ш.: — Самое любимое и оно же одно из самых сложных — догонялки с кольцом и прыжок с крюка на крюк на финальной полосе. Любимое оно потому, что в своей возрастной категории только я смог его преодолеть. Нелюбимое — вертикальный подъем в стену, или, как я его называю, «лифт». Потому что мне сложно было не соскользнуть, вытянуть руки и ноги на всю ширину. Раньше никогда не проходил такое препятствие, поэтому было волнение, получится ли забраться.

Ф. М.: — Мне понравилась вся финальная полоса, но больше всего — перегонки с кольцом. А мое самое нелюбимое препятствие — это подвесной мост. А еще не понял в суперфинале один момент и прошел на рукоходе лишний метр.

К. Ч.: — Мне не очень понравилось испытание «Усы», потому что я чуть с него не упала. Даже загорелся красный сигнал. Любимое препятствие — противоход, ведь с него невозможно упасть. Беги себе и беги вперед. А забегать в гору я умею.

— Какой этап вообще оказался самым сложным и почему?

В. Ш.: — Финальная полоса, так как на ней были самые сложные препятствия. Очень трудно было выходить на старт, я видел, что никто из ребят еще не прошел полностью все препятствия. Даже могло показаться, что это невозможно. Чувствовалась ответственность — если я тоже не пройду, то получается, что организаторы сделали трассу слишком сложной, не для детей. Но все оказалось возможным!

Ф. М.: — Психологически самой тяжелой для меня оказалась квалификация. Потому что я впервые вышел на трассу и не знал, какие ощущения предстоит испытать. Ну и тяжелым был суперфинал, конечно, ведь это забег за главный приз.

Фото Пресс-служба СТС

К. Ч.: — Морально самым сложным был полуфинальный забег с Ксенией Желанской, мы давно друг друга знаем. Незадолго до съемок Ксюша выиграла у меня на соревнованиях в Ярославле, и хотелось доказать самой себе, что я все-таки быстрее.

— Самая яркая история, которая произошла с вами по ходу первого сезона «Суперниндзя. Дети»?

В. Ш.: — Что я стал первым ребенком, который получил звание суперниндзя! В суперфинале мне не нашлось соперника, хотя все ждали, что выйдут два участника. Я думал, что мне не придется торопиться, нужно будет только пройти все препятствия в своем темпе. А перед стартом сказали, что у меня будет лимит по времени. Но я уже был настроен на победу, не смотрел на таймер, слышал только поддержку зрителей и чувствовал, что надо торопиться. Был момент, когда я чуть не расплакался от всего, что прошел за эти несколько дней съемок.

Ф. М.: — Для меня это то, что я проиграл в полуфинале Олегу Прокудину и вылетел. А затем получил место в десятке (как показавший лучшее время среди уступивших полуфиналистов. — Прим. «СЭ») и стал победителем проекта!

К. Ч.: — Самое яркое — моя победа. Еще был забавный случай перед суперфиналом. Последний забег снимали уже ночью, и вот меня разбудила бабушка и сказала, что пора готовиться. Я так хотела спать, что прямо в тапках пошла на площадку. Просто в тот момент совсем еще не проснулась. Поднять — подняли, а разбудить забыли (смеется).

— С кем-то из соперников вы наверняка были знакомы ранее? И удалось ли завести на шоу новых друзей?

В. Ш.: — Был знаком со многими участниками из разных городов, которые занимаются гонками с препятствиями и участвуют в соревнованиях. А на съемках познакомился с ребятами не из нашего вида спорта. Особенно сдружились с Димой Дубининым.

Фото Пресс-служба СТС

В свободное от съемок время мы гуляли в парке, устраивали небольшие соревнования, играли в футбол и общались. Дима — скалолаз, я бы тоже хотел попробовать себя в этом виде спорта.

Ф. М.: — Был знаком со своими главными соперниками — Олегом Прокудиным, Аней Седовой, Аней Кузнецовой. А еще с ребятами из других возрастных групп. На съемках была очень теплая атмосфера, мне удалось подружиться со многими участниками, например Даниэлой Кожековой, Кирой Чижковой, Артемом Ковтуном, Львом Севостьяновым, Владом Ивановым, Иваном Абрамовым, Евой Кан, Валерой Шубиным, Никой Никифоровой.

К. Ч.: — С некоторыми соперниками — да, была знакома. Насчет новых друзей... не знаю. Скорее нет. Мне сложно заводить дружбу. Но то, что появилось много новых знакомств, — это сто процентов.

— Можете назвать участие в «Суперниндзя. Дети» настоящим приключением?

В. Ш.: — Именно так я пошутил, когда вышел в полуфинал. Сказал своим родителям: «Хорошее приключение я вам устроил? Что бы вы без меня делали?»

Мама В. Ш.: — Конечно, мы всей семьей хотели, чтобы Валеру взяли на съемки «Суперниндзя. Дети». Мы понимали, что он хорошо физически подготовлен, на соревнованиях за последнее время всегда был в призерах, часто конкурировал со спортсменами, которые старше его на несколько лет, и старался не уступать. Первый раз мы присутствовали на телевизионных съемках, было интересно, как все устроено изнутри. Самое сложное — настроить сына, убрать лишние эмоции, дать ему уверенность в себе и своих силах. Съемочный процесс вообще очень долгий, по телевизору эпизод показывают два-три часа, а на площадке иногда нужно было находиться более 15 часов. Ты все это время находишься в ожидании, точно не знаешь, когда нужно выйти на трассу. Соответственно, нужно было отвлекать Валеру, но при этом чтобы он был готов в любой момент оказаться на полосе. Нас спасали мячики, которые мы с собой привезли. Разные игры с ними позволили убирать переживания, но при этом сохранять соревновательный настрой. Кстати, многие участники к нам присоединялись, ребята вместе придумывали игры в ожидании своего выхода на полосу препятствий.

Ф. М.: — Конечно, участие в «Суперниндзя. Дети» — это настоящее приключение, как же иначе?

К. Ч.: — Пожалуй, для меня это не было приключением. Скорее интересные соревнования, со своей уникальной атмосферой.

Фото Пресс-служба СТС

— Какие ваши качества помогли вам победить?

В. Ш.: — Моя физическая подготовленность, уверенность в себе, стремление к победе, вера в свои силы.

Ф. М.: — Мне помогло то, что я сумел справиться со своими переживаниями и не суетиться.

К. Ч.: — Победить помогли удача и хладнокровие, спокойствие перед стартом.

— Кто ваш главный болельщик и кого хотели бы поблагодарить за победу?

В. Ш.: — Главные болельщики — вся моя большая семья: родители, брат, бабушки, дедушки и даже прабабушка, которая в свои 96 лет смотрит все видео с моих соревнований. Поблагодарить за победу хотел бы своих тренеров — Марию Николаевну, Анастасию Валерьевну. Они не только подготовили меня физически, благодаря им я полюбил гонки с препятствиями и всегда с удовольствием хожу на тренировки.

Ф. М.: — Благодарен всей семье за поддержку. Моей учительнице Наталье Викторовне за веру в меня. Сэнсэю по киокушин-карате за тренировки, давшие мне силу и выносливость. А также человеку, который привел меня в ниндзя-спорт, — Сергей Григорьевич, спасибо!

К. Ч.: — Моим главным болельщиком на шоу была бабушка. За победу хочу поблагодарить родителей. И конечно, ниндзя-тренера Настю Ларину (участница двух сезонов «Суперниндзя». — Прим. «СЭ») и моих беговых тренеров — Алексея Конопко и Любовь Васильевну Моргунову.

— Если не секрет, куда потратите призовые деньги?

Мама В. Ш.: — Когда ехали на съемки, даже не знали о том, какой будет приз, поэтому каких-то ожиданий и планов не строили. Сейчас хотим съездить отдохнуть семьей на море и вложиться в будущее Валеры. Будет это образование, жилье или еще что-то — пока не решили.

Ф. М.: — Решил потратить деньги на ремонт дома для всей нашей семьи.

К. Ч.: — Если честно, еще не решила, что сделаю с выигрышем.

— Будете подавать заявку на второй сезон «Суперниндзя.Дети»? И хотите ли в будущем поучаствовать во взрослой версии шоу?

В. Ш.: — В будущем хотел бы стать тестировщиком «Суперниндзя. Дети» и посмотреть на шоу с другой стороны. Во взрослом «Суперниндзя», конечно, хотелось бы поучаствовать, так как там сложнее и интереснее препятствия, хочется проверить свои силы.

Ф. М.: — Да, буду подавать заявку на второй сезон. Хочу в будущем стать победителем и взрослого шоу.

К. Ч.: — На «Суперниндзя. Дети» в следующем году я уже не попадаю по возрасту. Но обязательно подам заявку на взрослое шоу.

— Какими тремя словами вы бы могли описать шоу «Суперниндзя. Дети»?

В. Ш.: — Самое лучшее шоу!

Ф. М.: — Дружба! Сила! Приключение!

К. Ч.: — Мне очень нравится девиз соревнований от BigRace: «Дети здесь главные». Мне кажется, что он очень подходит и для детского «Суперниндзя». Вся команда канала СТС на протяжении работы над проектом поддерживала участников, подбадривала их. Они делали все, чтобы мы чувствовали себя комфортно.