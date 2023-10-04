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Суперниндзя

Сегодня, 13:00

175 участников, 45 грузовиков с оборудованием, 26-метровая башня. Что готовит новый сезон шоу «Суперниндзя»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Поклонники экстрима и спортивных телешоу уже отметили в календаре второй понедельник октября. Именно в этот день в 19:45 по московскому времени начнется показ нового сезона «Суперниндзя» — одного из самых увлекательных и масштабных проектов на российском ТВ.

Среди его участников по традиции есть как атлеты-любители, так и профессиональные спортсмены вплоть до победителей чемпионатов мира и Европы, а также самый настоящий олимпийский чемпион. Плюс медийные персоны — актеры, участники телепроектов, блогеры. Всех их ждут серьезные испытания на трассе, а победителем станет лишь один.

Кольцо всевластия: правила игры

Стимул, чтобы стать сильнейшим, очень серьезный — на кону пять миллионов рублей. Но просто так их не заработать. Нужно пройти полосу препятствий, которая стала еще сложнее.

Съемки шоу вновь прошли на курортах Северного Кавказа. А точнее, в Минеральных Водах, куда прибыли 45 грузовиков с оборудованием. Из привезенных ими фрагментов команда из 180 специалистов за несколько недель соорудила трассу на площади около 30 тысяч квадратных метров. На ее планирование, между прочим, ушло более полугода. Размах впечатляет — только для освещения потребовалось более 1200 ламп, фонарей и прожекторов. А центральным элементом конструкции стала башня высотой 26 метров.

Но это испытание ждет лишь участников финала, до которого еще нужно дойти. Для начала каждому из претендентов нужно преодолеть отборочный раунд. Дальше будут полуфинал, финал и суперфинал.

Для успешного выступления важны как скорость прохождения трассы, так и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, герой не может продолжить испытание. В полуфинале 70 лучших по итогам предварительной стадии будут соперничать не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. Тридцать пять героев попадают в финал, и только двух атлетов мы увидим в суперфинале. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине башни.

Испытания для чемпионов

Всего в борьбу за титул «Суперниндзя» вступят 175 участников, которые представляют не только Россию. В нынешнем сезоне мы увидим претендентов из Китая, Армении, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Некоторые из них появятся на шоу не впервые, а кто-то даже участвовал в похожих зарубежных проектах.

Например, 47-летний гонконгский тренер Вонг Ка Он Джеки имеет опыт выступлений в ниндзя-шоу во Вьетнаме и Японии. «Когда я узнал, что попал в проект, то был так счастлив, что даже всплакнул, — вспоминает он. — Мне сорок семь, и кто-то может не понять, зачем мне это. Но, поверьте, никто не занимается этим спортом в моем возрасте так упорно и много, как я. А я постоянно придумываю какие-то испытания, новые методы, чтобы эффективнее проходили тренировки. И здесь я, потому что следую зову сердца».

Среди других героев нового сезона «Суперниндзя» будут израильский актер, финалистка телепроекта «Новые пацанки», рекордсмен Гиннесса по отжиманиям, известный серфингист, популярные блогеры. А также потомственный помощник машиниста электровоза, бойцы ММА, известный дрессировщик медведей, артист балета Филиппа Киркорова, футболист из Медиалиги, бывший следователь, целая россыпь титулованных скалолазов и многие другие.

Особняком на фоне всех других участников стоит олимпийский чемпион Ванкувера по лыжным гонкам Никита Крюков. Он давний поклонник проекта и мечтал сам пройти полосу препятствий. В новом сезоне «Суперниндзя» мы увидим, что из этого выйдет. «Пересмотрел почти все выпуски первого сезона, видел, как люди один за другим падают, единицы проходят полосу до конца, — говорит Крюков. -. И жена, и дети мне говорили: «Пап, это что, нереально?» Поэтому я решил доказать всем, что это реально, а лыжники могут выступать еще и в таких телепроектах».

Команда ведущих

На протяжении всех выпусков шоу претендентов будут напутствовать и поддерживать трое ведущих. Двое из них уже знакомы поклонникам «Суперниндзя», это актриса Валерия Астапова и регбист Василий Артемьев. Компанию им на этот раз составил и звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов, который на съемках и сам решил пройти одно из испытаний. «Мы с коллегами не удержались, и у нас получилось, чем я удивил тестировщиков трассы и спортсменов, — говорит Роман. — Вообще, я очень обрадовался предложению стать ведущим этой программы. Смотрел и «Русского ниндзя», и первый сезон «Суперниндзя», переживал за ребят».

Итак, 9 октября мы увидим первый выпуск нового сезона и первых претендентов — «Суперниндзя» возвращается! Впереди нас ждут 12 недель адреналина — девять выпусков и три спецвыпуска.

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