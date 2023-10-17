Предложение руки и сердца и фиаско участницы Олимпиады: чем еще удивила вторая серия «Суперниндзя»

Одно из самых грандиозных и зрелищных шоу на российском ТВ продолжает триумфальное шествие по экранам. В минувший понедельник в эфир вышел второй выпуск «Суперниндзя», в котором мы вновь увидели и простых любителей ниндзя-спорта, и известных спортсменов.

Обязательно посмотрите этот эпизод, а пока мы расскажем вам о некоторых его ярких моментах. Их было немало, и ведущие — комик Роман Постовалов, актриса Валерия Астапова и регбист Василий Артемьев — хватались то за голову, то за сердце. А еще от души аплодировали всем участникам.

Кольцо, да не то

На старт второго эпизода, как и неделю назад, вышли 25 атлетов. Им предстояло по очереди преодолеть отборочную трассу, состоящую из шести препятствий, и в процессе ее прохождения обязательно собрать пять светящихся колец. Потеря кольца, падение в воду или даже ее касание наказываются дисквалификацией.

После отбора десятка лучших претендентов разбивается на пары и выясняет отношения в полуфинале. Он проходит на совершенно другой, но не менее увлекательной трассе. В конце ее тот, кто добудет светящееся кольцо на вершине стены, становится финалистом проекта.

«Тропа ускорения» на этот раз стала первым и последним элементом сразу для четырех участников. Причем в их число попали и профессиональные спортсмены, например чемпионка Европы по скалолазанию и участница Олимпийских игр в Токио Виктория Мешкова. Также дальше этого этапа не прошел блогер с миллионами подписчиков Леша Янгер. Зато, выбравшись из воды, он тут же сделал предложение своей девушке! Светящихся колец блогер не добыл, зато еще одно подготовил заранее.

Леша Янгер.

Вновь богатый урожай собрали «Русские горки». В прошлый раз с этим испытанием не справились 10 претендентов, на этот раз таких было восемь, причем шестеро — подряд, в том числе один из финалистов первого сезона. Трасса продолжает оправдывать звание одной из самых сложных в мире.

Великолепная пятерка

Что и говорить, если с ней не справился даже известный в мире ниндзя-спорта атлет Виктор Михайлов. На счету жителя Лондона участие в похожих проектах ряда стран, но ошибка оставила его даже вне полуфинала. Кстати, такая же судьба ожидала и самого возрастного участника нынешнего сезона — 53-летний Сергей Токарев не справился с одним из испытаний, зато заслужил всеобщее уважение.

Сергей Токарев.

Впрочем, можно взглянуть на ситуацию с другой стороны. Если неделю назад в первом выпуске до конца отборочной трассы добрался только один участник, причем для этого Роману Заколодкину понадобилось без малого десять минут, то на этот раз пятое кольцо покорилось сразу пяти претендентам. Лучший результат дня, принадлежащий челябинцу Дмитрию Кокшарову, — фантастические 2 минуты 53 секунды! Поэтому интрига с местами в полуфинале сохранялась до последних участников квалификации.

Дмитрий Кокшаров.

Кстати, на старт в этом выпуске вышли представители сразу четырех стран — России, Казахстана, Белоруссии и Армении.

Напомним, что неделю назад участники, занявшие первое и второе места по итогам квалификации, сенсационно провалились в полуфинале. Теперь же эта стадия свела пятерку тех, кто покорил отборочную трассу, с теми, кто не добрался до финиша. Удалось ли на сей раз избежать сюрпризов, вы узнаете, когда посмотрите этот выпуск. А мы уже ждем следующего, который назовет нам имена еще пяти финалистов. Приятного просмотра!