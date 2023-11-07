Прямая путевка в финал и непроходимые «Русские горки». Что показали в пятой серии «Суперниндзя»

Для многих зрителей, выбравших в понедельник вечером канал СТС, лучшим завершением длинных выходных стал пятый эпизод второго сезона «Суперниндзя» — одного из самых увлекательных и масштабных шоу на российском телевидении. Чем меньше времени остается до конца отборочных этапов, тем больше напряжения мы видим в борьбе за места в финале.

Но перед началом серии, в которой на старт вышли очередные 25 участников, даже сложно было предположить, какой поворот сюжета всех нас ждет. Пятый эпизод второго сезона стал по-настоящему уникальным. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите целиком, а мы по традиции расскажем вам о главном.

Остров невезения

В свежем выпуске «Суперниндзя» события развивались таким образом, что организаторам пришлось прибегать к «плану Б», как выразился ведущий шоу регбист Василий Артемьев. А у его напарника комика Романа Постовалова закончились не только шутки, а даже слова и на исходе были эмоции. Что же произошло?

Нет, никаких изменений в правилах не было — все по-старому. 25 атлетов вышли штурмовать сложную полосу препятствий в надежде пройти все шесть испытаний, собрать пять светящихся колец и оказаться в числе десятки полуфиналистов. А затем в очной борьбе одолеть соперника и попасть в финал.

Михаил Борщ.

По крайней мере так планировалось по сценарию. И казалось, что тон всему выпуску задал детский тренер и финалист прошлого сезона Владимир Суворов. Житель Южно-Сахалинска бодро, хотя и не без технических помарок, мчался по полосе. Как и в прошлом году, в самом конце ему не покорился траволатор, даже с трех попыток. Правда, судьи внимательно пересматривали момент, когда Суворов едва не упал с «Шаткого моста». Но в итоге нарушений не нашли.

А вот дальше началась настоящая мистика. Претенденты один за другим выходили на старт и... оказывались жертвами «Русских горок». Это препятствие уже зарекомендовало себя как одно из самых сложных на полосе, но на этот раз количество атлетов, оказавшихся в воде еще до первой контрольной точки, побило все рекорды.

План Б

После Суворова 11 из 12 участников, в том числе семеро подряд, закончили выступления именно на «Русских горках». Чуть дальше удалось продвинуться только мастеру паркура из Белоруссии Стасу Лису. Всего же за выпуск 15 претендентов не покорили именно «горки». Кто бы ни выходил на старт — водитель автобуса Михаил Борщ, танцор народного ансамбля Джамал Атаев, двукратная чемпионка Европы по скалолазанию Динара Фахритдинова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Анастасия Володькина и многие другие. Всех ждало незапланированное купание.

А после того как сразу трое спортсменов выбыли на первом же препятствии, перед организаторами замаячила серьезная угроза. Впервые в истории шоу могло сложиться так, что в выпуске не наберется 10 полуфиналистов! Ситуацию чуть разрядил один из фаворитов — строитель из Уфы Владимир Старцев, ставший в первом сезоне третьим, прошел трассу целиком за три с четвертью минуты. Но как оказалось, он в этот вечер был единственным, собравшим все пять светящихся колец.

Владимир Старцев.

Более того, по итогам квалификации в полуфинал отобрались всего семь атлетов — уникальная ситуация. Поэтому Старцев автоматически получил путевку в финал шоу, а для того, чтобы зафиксировать время полуфинала, проходил трассу в соперничестве с действующим обладателем титула «Суперниндзя» Юрием Прокудиным. Посмотрите их борьбу, оно того стоит!

Впрочем, и три других полуфинала не подкачали. Чего только стоит встреча на трассе для дуэлей 17-летней Анастасии Зайковой, члена сборной России по скалолазанию, и ее кумира Тимонова. Или битва Суворова и Сулейменова. Словом, этот выпуск надолго запомнят те, кто его видел. А если вы пропустили, исправьте это — удовольствие от просмотра гарантируем.