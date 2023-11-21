Трагедия ошибок и всего два полуфинала. Что показали в седьмом выпуске шоу «Суперниндзя»

На одном из самых масштабных и захватывающих шоу на российском ТВ подошел концу квалификационный этап. На протяжении полутора месяцев зрители канала СТС поддерживали участников, удивлялись, радовались, огорчались. Словом, проживали эти часы вместе со спортсменами на трассе.

Напомним, что по результатам кастингов, проходивших не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Казахстане, были отобраны 175 претендентов, которым предстояло бросить вызов сложнейшей трассе в истории. Но когда команда тестировщиков, в которую входит и действующий победитель шоу Юрий Прокудин, обкатывала эту полосу, она и представить не могла, какие испытания выпадут на долю последних 25 претендентов.

Падение за падением

Да, 150 атлетов уже выступили — лучшие прошли трассу, а кто-то не миновал и первое препятствие. Как, например, пожарный Александр Милосердов в самом начале седьмой серии. Он оступился на траволаторе «Тропы ускорения» и рухнул в бассейн. И это стало началом самого жесткого эпизода в истории шоу.

За предыдущие недели зрители уже усвоили, что «Русские горки» с их многочисленными турниками, в том числе движущимися — самое коварное препятствие на полосе. Оно отделяет тех, кто добыл хотя бы одно светящееся кольцо и миновал контрольную точку, и тех, кто потерпел фиаско и сразу лишился шансов на попадание в полуфинал. Но в седьмом выпуске количество тех, кого можно включить во вторую группу, превысило все разумные пределы.

Марина Грудинина.

Участник за участником выходили на старт, бодро преодолевали первое испытание и через полминуты оказывались в воде. Причем среди них были и опытные атлеты — руководитель серф-школы с Бали Булат Ишмухаметов, победитель множества соревнований по воркауту Руслан Миначов, финалист прошлого сезона «Суперниндзя» Сергей Кириков и также уже знакомая зрителям Марина Грудина.

После падения очередного участника камеры выхватили озадаченные лица Прокудина и Станислава Кокорина. Они не могли понять, почему созданная ими трасса стала настолько тяжелой для этой порции претендентов. А ведущие Василий Артемьев и Роман Постовалов в одном из моментов даже сами отправились проверять, что же такого в этих препятствиях? Но «Русские горки» не покорились ни актеру Антону Назенцеву, выступившему в образе ковбоя с Дикого Запада, ни потомственному железнодорожнику Александру Парнюгину. А настоящую драму пережил танцор из Минска Дмитрий Савин.

Дмитрий Савин.

По мере того как продолжались купания участников, лица ведущих становились все мрачнее. В итоге был установлен впечатляющий антирекорд — 19 претендентов закончили выступления на «Русских горках». И задолго до конца выпуска стало понятно, что во второй раз в истории шоу в этот вечер не будет полноценного полуфинала.

Настроение Василию с Романом, а также поддерживающей участников у полосы Валерии Астаповой в середине серии поднял Виталий Добряков. Этот профессиональный атлет, сейчас занятый воспитанием троих детей, стал первым, кому удалось пройти контрольную точку. Более того, он собрал три светящихся кольца.

Виталий Добряков.

Несмотря ни на что, пройти трассу целиком удалось сразу двум претендентам. Это финалист прошлого сезона, один из главных фаворитов нынешнего и член сборной России по гонкам с препятствиями Влас Гаврилов, и спасатель аквапарка из Минска Вадим Шелковский. Еще одним полуфиналистом стал видеооператор из Сочи Владислав Жигулев.

Владислав Жигулев.

Всего четыре полуфиналиста и две дуэли, но они вышли по-настоящему конкурентными и зажигательными. Если не верите, посмотрите сами выпуск целиком и убедитесь. Тем не менее, всего два финалиста — еще один рекорд нынешнего сезона.

Таким образом, вместо запланированных 35 участников решающей стадии в финал по итогам семи этапов квалификации отобрались только 30. Зато каких! Теперь им предстоит соревноваться за места в суперфинале на совершенно новой и еще более непростой полосе. Как это будет выглядеть, увидим 4 декабря на канале СТС. А через неделю зрителей ждет спецвыпуск, в котором о финалистах расскажут более подробно.