Пока без суперфиналистов. Что показали в девятом выпуске «Суперниндзя»

После завершения отборочных раундов и недельной паузы второй сезон захватывающего и масштабного шоу «Суперниндзя» возобновился на канале СТС. Теперь 30 лучших участников по итогам квалификации борются за звание сильнейшего и приз в пять миллионов рублей. Но испытания стали заметно сложнее.

Даже отборочная трасса, построенная командой проектировщиков и тестировщиков под руководством действующего победителя шоу Юрия Прокудина и известного скалолаза Станислава Кокорина, была очень непростой. Это доказывает тот факт, что пройти полностью ее сумели только 22 претендента из 175. Что изменилось в финале? Лучше увидеть своими глазами, а мы пока расскажем вам о главных событиях девятого эпизода.

Новые испытания

Как объяснили ведущие Василий Артемьев и Роман Постовалов, сразу после окончания выступления последнего из участников на площадке закипела работа. Команде организаторов предстояло заметно перестроить полосу для финальных выпусков.

Часть будущей трассы была готова с самого начала, но полностью ее спортсмены смогли увидеть, как и положено правилами, только в день старта. Никаких тренировок и предварительных прохождений на «Суперниндзя» не предусмотрено, все нужно преодолевать с первой попытки.

Николай Никонов.

При этом финальная трасса стала еще сложнее и заметно длиннее. Вместо шести испытаний теперь претендентам предстоит проходить восемь. Некоторые из них — частично модифицированные старые. Например, на «Тропе ускорения» канат заменили на кольцо, и это стало для одного из участников нерешаемой задачей. На «Шатком мосту» посередине добавили механизм, за который нужно дернуть, чтобы получить светящееся кольцо на другой стороне препятствия, а на «Противоходе» печально известный траволатор стал еще чуть быстрее.

Но есть и полностью новые препятствия. И как показала практика, именно они вызывали у спортсменов наибольшие трудности. К примеру, на «Аллее карнизов» разрешается использовать магнезию. Хотя в квалификации за это сразу дисквалифицировали.

Дмитрий Томсон.

Магия колец

Хотя основные принципы остались прежними — нужно проходить трассу и собирать светящиеся кольца, которых в финале не пять, а шесть. И еще очень важный нюанс — теперь претенденты на титул «Суперниндзя» соревнуются не только с трассой, но и с таймером. Каждому нужно уложиться в лимит, составляющий семь минут. И это заставляет вносить коррективы в прохождение порой прямо на ходу.

В суперфинал же попадут два участника, прошедших трассу до конца и показавших лучшее время. Но как мы увидели в девятом эпизоде, до этого пока далеко. Участники, ранжированные по времени прохождения полуфинала, один за другим выходили на трассу и оказывались в воде.

Напомним, что это уже закаленные в испытаниях атлеты, которые доказали свое мастерство, показали умения и скорость. Тем не менее, в финале нужно сделать шаг на другой уровень, к чему многие не готовы.

Открывал финал банкир Николай Никонов, которому сразу удалось преодолеть больше половины трассы. Но на карнизах он не удержался на руках и сорвался. Как показали следующие час с небольшим, эта отметка стала для первой половины финалистов пределом мечтаний.

Алишер Назаров.

Причем если в квалификации подавляющее большинство атлетов срезались на «Русских горках», ставших своеобразным стандартом качества, то в финале каждый из отрезков трассы собрал примерно равный урожай падений.

Причем среди полутора десятков финалистов были как любители и дебютанты, так и опытные ребята — титулованные ниндзя-спортсмены, финалисты прошлых сезонов. Очень многим запомнился Джеки Вонг из Гонконга, в 47 лет ставший самым возрастным участником на этой стадии. Но он, как и финалисты прошлого сезона Федор Трубин и Владимир Суворов, не подобрал ключи к «Коридору с пролетом».

Джеки Вонг.

«Кокорин, что за трасса такая?!» — в один из моментов обратилась к проектировщикам ведущая Валерия Астапова, после неудачи очередного финалиста. И лишь израильтянину Орену Митцу, открывавшему топ-15, удалось расколдовать «Аллею карнизов». Ценой огромных усилий он стал первым, кому удалось собрать четыре светящихся кольца и буквально взлетел на «Противоход». Но сил на то, чтобы преодолеть «Круговорот», ему уже не хватило. Зато ведущие и публика проводили Орена овацией.

Орен Митц.

А через неделю в дело вступят лучшие 14 финалистов. Их главная задача — показать, что финальную трассу тоже можно пройти. А тем, кто достигнет этой цели, можно будет претендовать и на главный приз.