Самые яркие моменты второго выпуска «Суперниндзя»

В воскресенье в эфир канала СТС вышла вторая серия третьего сезона одного из самых рейтинговых телешоу страны — «Суперниндзя». И посмотреть там точно было на что.

Как и на первой неделе, мы увидели в деле и звезд прошлых лет, и иностранных участников, и невероятные интриги. Причем на этот раз главная из них заключалась в том, сможет ли кто-то из участников полностью преодолеть отборочную трассу. Обязательно посмотрите эпизод целиком, а мы пока расскажем вам о наиболее интересных моментах.

По одежке встречают

Предприниматель из Красноярска Дмитрий Миханошин вспомнил традиционную русскую поговорку и решил, что встретить его зрители должны овациями. Поэтому сибиряк и победитель необычных соревнований «Горнолужник» вышел на старт в образе эпатажного бойца ММА Конора Макгрегора. Точнее, Грегора Макконнора. В общем, смотрите и разбирайтесь сами. А заодно узнаете, побежал ли Дмитрий в костюме по полосе препятствий.

При этом ни спортивная подготовка, ни броский внешний вид не уберегли Миханошина от купания. Хотя справедливости ради стоит отметить, что он зашел куда дальше многих претендентов. Настоящим испытанием для потенциальных суперниндзя на этот раз стало препятствие под названием «Парящие цилиндры». На них закончили квалификацию восемь первых участников и больше половины из всех стартовавших в этот вечер. А ведущие Дима Масленников и Василий Артемьев становились все грустнее.

Более того, в какой-то момент спортсмены перестали добираться и до второго светящегося кольца. Например, бакинец Эльвин Джафаров, помимо прочего, являющийся известной фотомоделью, очень обидно упал в воду в конце второго препятствия. Просто какой-то злой рок!

Так же думали и все ведущие и поэтому решили снять проклятие. Для этого они решили пригласить на трассу двух обладателей звания «Суперниндзя», Юрия Прокудина и Вадима Тимонова. Удивительно, но один из них тоже не избежал водных процедур! Хотите узнать, кто именно? Мы вам покажем!

Поход за славой

Конечно, никакого полтергейста на съемочной площадке шоу замечено не было. Но некоторые ошибки даже опытных атлетов сложно объяснить рационально. Например, бизнесмен из Хабаровска Алексей Пыхов увлекается бейс-джампингом и не раз рисковал жизнью, прыгая с различных высотных зданий и мостов. А на «Суперниндзя» вдруг кубарем скатился в бассейн на первом же препятствии.

Первым в этот вечер, кому удалось заполучить третье светящееся кольцо, стал хорошо знакомый фанатам шоу скалолаз из Петербурга Алексей Савкин — участник нескольких предыдущих сезонов, финалист первого «Суперниндзя» и «Русского ниндзя», а также один из наставников проекта «Суперниндзя. Дети». Он пришел, чтобы снова попытаться добраться до заветного титула. Но и ему не покорилась отборочная трасса.

Но герой в этот вечер все-таки нашелся. Им стал еще один скалолаз — москвич Артем Петраков. Он пришел на шоу впервые и спас организаторов от повторения антирекорда. До сих пор в истории проекта лишь один раз случался выпуск, в котором никто из участников не добирался до финиша на отборочной полосе. Поэтому посмотрите выступление Артема целиком. Можно даже стоя и аплодируя.

Награды нашли героев

Чтобы запомниться телезрителям, не обязательно показывать выдающиеся спортивные результаты. Элистинец Баатар Басхамджиев в прошлом году не попал в полуфинал, но зато рассказал очень трогательную историю взаимоотношений с отцом, который поддерживал его на площадке. Баатар очень хотел вернуться с ним и в нынешнем году, но отца за полгода до съемок не стало. Поэтому из Калмыкии приехала вся семья Басхамджиевых. Посмотрите, как они умеют болеть!

И на этот раз Баатар пробился в полуфинал, где его соперником был сибирский железнодорожник Павел Щучинов.