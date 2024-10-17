5 причин посмотреть третий сезон «Суперниндзя»

13 октября на телеканале «СТС» начался третий сезон-спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Героям предстоит проходить сложнейшую полосу препятствий на выбывание: после первого выпуска из 25 человек осталось всего 10. Если вы любите соревнования, в которых проверяют человеческие возможности — вам точно стоит на это посмотреть! Собрали еще пять причин уделить внимание передаче.

Международный формат

Впервые в истории шоу участниками станут спортсмены не только из России, но и из других стран. Например, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики и Омана. Некоторые прибывшие гости признаются, что мечтали побывать в России и благодарят организаторов за такую возможность: даже если их постигнет проигрыш, они смогут увидеть культуру и природу нашей страны.

Фото Прес-служба СТС.

Усложненная трасса

Полоса препятствий, протяженностью 112 метров, расположилась на 40 000 квадратных метров в Минеральных водах. Конструктором трассы выступил победитель первого сезона проекта Юрий Прокудин. По сравнению с предыдущими трассами, новая — сложнее и длиннее, но это не пугает участников. Напротив: трудности создают динамику, необходимую для поднятия боевого духа. А еще смотреть за такими соревнованиями гораздо интереснее.

Фото Прес-служба СТС.

Яркие ведущие

Хороший ведущий задает настроение и управляет вниманием зрителей. А «Суперниндзя» их сразу несколько! Ведут шоу:

Валерия Астапова — певица, участница популярных ТВ-шоу и актриса, известная по ролям в современных сериалах.

Василий Артемьев — профессиональный регбист, игрок ЦСКА и телеведущий.

Дмитрий Масленников — видеоблогер, музыкант и телеведущий.

Фото Прес-служба СТС.

Хронометраж серий

Первый эпизод спортивного реалити продлился три с половиной часа, а всего ожидается 12 выпусков. Для сравнения, во втором сезоне было выпущено всего девять эпизодов. То есть нас ждет как минимум на девять часов больше захватывающего контента.

Фото Прес-служба СТС.

Дух победы

В шоу принимают участие люди с разным уровнем подготовки — есть и золотые Олимпийские медалисты, и любители, которые тренировались сугубо в домашних условиях. Есть женщины, есть мужчины; есть герои, которым больше 30 лет, а есть те, кто еще даже не закончил школу. Все они рвутся к победе, оказываются в равных условиях и показывают феноменальные результаты. Наблюдать за их состязанием — сплошное удовольствие!