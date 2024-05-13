Битва старых соперниц и заочная конкуренция сестер. Что показали во втором эпизоде «Суперниндзя. Дети»

Лучшим завершением длинных майских выходных на телеканале СТС воскресным вечером стал показ второй серии дебютного сезона «Суперниндзя. Дети» — спин-оффа популярнейшего взрослого шоу. Если вы еще не в курсе, детский проект ничем не уступает своему «старшему брату», здесь все так же зрелищно, эмоционально и эффектно. Не верите? Посмотрите и убедитесь сами. Второй эпизод вполне подойдет.

Девушки, вперед!

За два выпуска преданные поклонники «Суперниндзя» уже привыкли к изменениям в формате. Даже те, кто пропустил премьеру. Кстати, никогда не поздно пересмотреть первый выпуск, который можно найти на самых разных платформах. Тем же, кто не смог этого сделать, напомним ключевые отличия. Участники «Суперниндзя. Дети», которых более сотни, разделены на три возрастных категории: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. В зависимости от этого меняется конфигурация отборочной трассы — с увеличением возраста сложность тоже повышается. А вот в полуфинале препятствия одинаковы для всех. При этом и первый, и второй раунд проходят в виде дуэлей — кто добрался до финиша первым, тот и молодец.

Фото Пресс-служба СТС.

Кроме того, у каждого претендента, даже упавшего в воду, есть второй шанс. Юные ниндзя-спортсмены разбиты на четверки, которые сначала проходят квалификацию, по итогам которой составляются отборочные пары — второй раз ту же трассу проходят уже на выбывание. Победители отбора попадают в полуфинал.

Во втором выпуске мы увидели представителей самых разных видов спорта — от скалолазания и гимнастики до футбола и тенниса. При этом стоит особо отметить, что девчонок среди участников мы увидели даже больше, чем мальчишек, их было семеро из 12 претендентов. А это означает особый накал страстей — неделю назад все полуфиналы были чисто мужскими, теперь же ситуация резко поменялась.

Драма на драме

Уже в первой возрастной группе внимание к себе привлекла москвичка Ева Кан — первая в истории шоу «Суперниндзя» теннисистка. По ее словам, на тренировки на корте уходит более 200 тысяч в месяц, почти все деньги, которые зарабатывает ее отец. На старт она вышла в теннисной форме и победила Даниила Морозова из Сочи — давнего фаната «Суперниндзя». Парень рассказал, что готовился несколько лет, но в конце квалификации ему не покорился противоход. Ева же еще до начала рассказала о своей мотивации: она очень хотела познакомиться с блогером Дмитрием Масленниковым, ведущим шоу вместе с Василием Артемьевым и Равшаной Курковой. И усилия Кан оказались вознаграждены.

Фото Пресс-служба СТС.

А вот за Никиту Сексяева, в свои 10 лет уже имеющего второй взрослый разряд по плаванию, анкету на кастинг шоу отправила мама, сделав сыну сюрприз. Но калининградец не стушевался, прошел отбор и в первом забеге обошел Варвару Чумак из Калуги, хотя та — профильный скалолаз. А вот в девичьем плей-офф разыгралась настоящая драма. Соперницы шли по трассе синхронно, но Варвара с батута не сумела допрыгнуть до рукохода на предпоследнем препятствии, сорвалась в воду и пропустила Еву в полуфинал.

Действуй, сестра!

В категории 11-12 лет жара началась едва ли не с первого забега. Очень напряженной вышла борьба в квалификации между челябинским скалолазом Владиславом Ивановым и Артемом Ковтуном, гимнастом родом из Донецка. Он рассказал, что несколько лет назад покинул родной город и с тех пор мечтает увидеть бабушку и дедушку — вот его стимул подольше задержаться на шоу. Артем тут же сделал серьезную заявку на успех.

В другой паре внимание к себе привлекла белорусская участница Александра Пехтерева. И разноцветными косичками, и тем, что ее мама — неоднократная победительница соревнований по бегу с препятствиями, а с осени 2023-го и чемпионка мира! Кстати, на «Суперниндзя. Дети» Саша приехала не одна, а с сестрой Екатериной, которая тоже занимается ниндзя-спортом и в этом же выпуске стартовала в категории 13-14 лет. Такой вот семейный подряд.

Фото Пресс-служба СТС.

Старые счеты

В категории 13-14 лет вообще все битвы в предварительных раундах были чисто женскими — здесь выступили четыре девчонки. И как выступили! Каждый забег смотрелся на одном дыхании. Екатерина Пехтерева, только что поддерживавшая сестру, теперь сама оказалась на трассе. Но и этой белорусской спортсменке не удалось поймать удачу за хвост. Она дважды завершала свои забеги в бассейне под коварными колокольчиками. В квалификации ее обогнала скалолазка из Барнаула Ольга Рубцова. Но уже можно уловить такую закономерность — у представителей скалолазания сильные руки, что помогает на трассе, но чтобы добраться до финиша, нужно включить еще и ноги, победив траволатор. Вот с этим возникают проблемы.

Фото Пресс-служба СТС.

Самое напряженное соперничество мы увидели под занавес квалификации. Ксения Желанская из Ярославля и москвичка Кира Чижкова — опытные для своего возраста ниндзя-атлеты, которые не раз встречались на соревнованиях. Ксения страдает от тяжелого заболевания — сахарного диабета, но это не мешает ей успешно выступать, и на кастингах «Суперниндзя. Дети» она показала лучший результат среди девочек и второй среди всех претендентов. Но Кира, по ее словам, побеждает в соперничестве с Желанской гораздо чаще. Что и доказала в очной битве, буквально пролетев всю трассу за 1.18.

В таком же стиле Кира взяла верх над старшей из сестер Пехтеревых и оказалась в полуфинале. Желанская же опять не забежала на противоход, но ее соперница сорвалась в воду на все тех же колокольчиках. Поэтому украшением выпуска стала еще одна дуэль старых знакомых, уже на полуфинальной трассе. Кто же победил в этой борьбе? Удалось ли Еве Кан отстоять честь всех теннисистов? Все это вы узнаете, посмотрев второй выпуск шоу «Суперниндзя. Дети!»