Династия суперниндзя и девушки из сборной России. Что показали в третьем выпуске «Суперниндзя. Дети»

В прошедшее воскресенье в эфир вышел уже третий эпизод первого сезона шоу «Суперниндзя. Дети», который был наполнен яркими моментами и неожиданными поворотами сюжета. В нем девушки обыгрывали парней, младший брат грозил старшему, а некоторые участники проигрывали сражение с самими собой. Полностью этот эпизод уже можно посмотреть на самых разных платформах.

А мы расскажем о самых запоминающихся его моментах. Хотя, как известно, лучше один раз увидеть — поэтому, прочитав наш обзор, найдите время и посмотрите всю серию целиком. Точно не пожалеете, ведь третий выпуск по драматургии вышел как хорошее кино.

Преодолеть себя

Кратко напомним тем, кто еще не в курсе: «Суперниндзя. Дети» — спин-офф популярнейшего проекта телеканала СТС. Среди важных отличий: 108 участников разделены на три возрастных категории, у каждой из которых своя отборочная трасса. В возрасте 9-10 лет препятствия чуть проще, для детей 11-12 лет уже сложнее, а в категории 13-14 лет уже не очень и отличаются от взрослого шоу. В каждом выпуске старт принимают по четыре спортсмена в каждом возрасте. Сначала им предстоит пройти квалификацию, но даже проигравшие получают второй шанс — в дуэлях на выбывание на той же полосе. Два победителя отборочного раунда встречаются в полуфинале, уже на другой трассе.

И на этот раз в каждой категории соревнования получились максимально разными. В младшем возрасте мы увидели два очень долгих квалификационных забега. В первом из них Георгий Мороз из Минска никак не мог собраться с духом, чтобы с помощью батута допрыгнуть до препятствия в виде катушки.

Фото Пресс-служба СТС.

При этом его соперник Михаил Козлов уже давно финишировал. С помощью родителей и судей Жора все-таки справился с батутом, но трассу все равно не прошел. Во второй паре история оказалась противоположной — москвич Никита Говоров быстро сошел с дистанции, оказавшись в бассейне, а вот Ярослав Кубрак из Твери задержался на полосе надолго. Между прочим, это самый легкий из всех участников сезона, и один из самых низкорослых. Поэтому ему было сложно решиться перед каждым новым испытанием. В итоге он прошел всю трассу, но потратил на это почти полчаса! И все это время его поддерживали родные и ведущие проекта — Василий Артемьев, Дмитрий Масленников и Равшана Куркова.

Битвы на запредельной скорости

По сравнению с этим, соревнования в категории 11-12 лет развивались просто на космической скорости. Еще бы, ведь здесь на старт вышел Олег Прокудин — один из сильнейших ниндзя-атлетов страны своего возраста, а также младший брат победителя первого сезона взрослого «Суперниндзя» Юрия Прокудина. И отвечая на вопрос ведущих, что бы он хотел сказать брату, Олег бросил: «Пусть тренируется». С намеком на то, что уже скоро составит Юрию достойную конкуренцию.

Фото Пресс-служба СТС.

Пока же Прокудин-младший молниеносно разобрался с обладателем званий чемпиона мира и Европы по джиу-джитсу Михаем Кирияком из Москвы. Тот, несмотря на все регалии, против профессионального ниндзя не имел шансов, и сошел уже на втором препятствии. Олег же преодолел трассу чуть больше чем за полторы минуты.

Но следом на съемочной площадке у него появился серьезнейший конкурент — Филипп Моляков из Коломны. Несмотря на возраст, он давний соперник Прокудина и тоже не раз выигрывал соревнования по ниндзя-спорту и бегу с препятствиями. Волей жеребьевки и рейтинга, составленного на кастингах, два фаворита категории оказались в одной четверке. Свой класс Филипп подтвердил, легко обыграв тюменца Даниила Ракинского. А ведь тот занимается скалолазанием под руководством финалиста второго сезона «Суперниндзя» Сергея Девляшова. При этом результат Молякова оказался на семь секунд лучше, чем у Прокудина.

Фото Пресс-служба СТС.

Стало ясно, что они на этой стадии будут заочно бороться друг с другом, не обращая внимания на конкурентов. И действительно, Ракинский с Кирияком и в дуэлях на выбывание не смогли далеко продвинуться по трассе. Прокудин же обновил рекорд Молякова на семь секунд, но тот ответил попыткой еще на 10 секунд быстрее. Вот это скорость!

Девичья сила

Во взрослом «Суперниндзя» девушки, несмотря на все старания, редко побеждают мужчин, хотя серьезную конкуренцию оказать и способны. Но «Суперниндзя. Дети» — совсем другая история. Особенно, когда, как в третьем эпизоде, на старт выходят опытные спортсменки. Нижегородка Даниэла Кожекова и Анжелика Лисицкая из Пензы — члены юношеской сборной России по скалолазанию.

Поэтому их соперничество в квалификации стало очень острым и невероятно драматичным. Кожекова сумела чуть оторваться от соперницы на дистанции, первой добралась до противохода, но сорвалась на самом верху. А пока она копила силы для второй попытки, Лисицкая забежала на траволатор и выиграла.

Фото Пресс-служба СТС.

В дуэлях мы увидели сразу две победы девушек над парнями.

Все полуфиналы получились очень ровными по составу, а самый яркий момент выпуска — встреча Прокудина и Молякова. Обязательно посмотрите выпуск на любой из доступных платформ и узнаете, кто же пополнил ряды финалистов проекта.