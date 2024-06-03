Братская конкуренция и минус один финалист: что показали в пятом выпуске «Суперниндзя. Дети»

Незаметно для нас всех первый сезон увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС оказался уже в середине пути — в первое воскресенье лета в эфир вышел пятый эпизод. А это значит, что в борьбу вступила уже половина претендентов, и мест в финале остается все меньше.

За прошедшие выпуски зрители увидели столько эмоциональных и напряженных моментов, что, казалось, их ничем не удивишь. Но пятая серия превзошла самые смелые ожидания. Здесь были не просто слезы и эмоции — несколько раз на площадку пришлось вызывать бригаду медиков, которая постоянно дежурит за кулисами. Поэтому обязательно найдите пятый эпизод на любой из доступных платформ и посмотрите целиком, не пожалеете.

Брат за брата

Неделю назад в младшей возрастной категории болельщикам запомнился москвич Лев Селезнев — фанат шоу «Суперниндзя» и персонально ведущего Димы Масленникова. Он взял у кумира автограф, получил приглашение на съемки ролика для канала блогера, а потом еще и вышел в финал.

Но прошла всего неделя, и на старт «Суперниндзя. Дети» вышел брат Льва, Богдан Селезнев. Причем ребята выступают в одном и том же возрасте. Возникла гипотетическая интрига — что будут делать братья, если столкнутся на одной трассе лицом к лицу? Тем более что Богдан показал себя ничуть не хуже Льва. И кумир у него ничуть не менее достойный — победитель первого сезона «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

Фото Пресс-служба СТС.

Впрочем, чтобы интрига перестала быть гипотетической, еще одному Селезневу надо было стать лучшим в четверке конкурентов. А борьба здесь вышла на заглядение. Уникальный случай — во всех четырех забегах, и в квалификации, и в дуэлях на выбывание, все без исключения участники сумели финишировать!

Стоит снять шляпу перед скалолазом из Ленинградской области Никитой Земнуховым — в первом раунде он столкнулся с серьезными трудностями на воздушной тропе и почти две минуты провисел на кольце над бассейном, пытаясь раскачаться и перелететь на следующее. Селезнев, бывший его соперником, за это время уже успел закончить трассу. Но Земнухов не сдался, покорил препятствие, а затем дошел и до самого конца. Более того, он упал на противоходе, но сумел подняться, не потеряв попытки, и закончить полосу. Стало понятно, что как бы ни сложился второй квалификационный забег, нас ждут напряженные дуэли на выбывание.

Фото Пресс-служба СТС.

Хотя и вышедшие следом на старт Дмитрий Дубинин из Волгодонска с ростовчанином Даниилом Кузнецовым устроили настоящее шоу — скалолаз и паркурщик шли бок о бок большую часть трассы. И лишь на предпоследнем препятствии Дубинину удалось чуть оторваться, финишировав на 20 секунд быстрее оппонента.

И ожидания не обманули, отборочный раунд оказался максимально напряженным. Пожалуй, увидеть это самим проще, чем описать словами. Достаточно сказать, что в обеих дуэлях все решалось на последних метрах дистанции, буквально на противоходе.

Училась у лучшей

В средней возрастной категории был явный фаворит. Дело в том, что Анна Кузнецова из подмосковного Раменского тренируется под началом Анастасии Лариной, показавшей лучший результат среди девушек во втором сезоне взрослого «Суперниндзя». И уже не раз занимала призовые места на различных соревнованиях по ниндзя-спорту и бегу с препятствиями. А также владеет рекордом России в своем возрасте по продолжительности виса на перекладине.

Фото Пресс-служба СТС.

Но при этом уже в квалификации Кузнецова встретила достойного соперника — Роман Зуев из Анапы принципиально не ходит в спортзалы, но только потому, что увлекается уличным воркаутом. И улица отлично подготовила его к прохождению полосы препятствий на шоу «Суперниндзя. Дети». До предпоследнего препятствия он наступал сопернице на пятки, пока не ушибся лбом о вертушку — выступление он закончил в бассейне.

А вот в другом забеге Артем Новиков из Сыктывкара, который мечтает стать пожарным и помогать людям, показал такой же результат, как Зуев, но стал победителем. Потому что его соперник, саратовец Матвей Крымов, сорвался в воду уже вскоре после старта.

Фото Пресс-служба СТС.

В этом свете можно было ожидать невероятно упорной дуэли между Новиковым и Зуевым. Так оно и вышло, но только до второго испытания — Артем поторопился при перелете на сетку и отправился на водные процедуры. И любитель уличных тренировок Зуев отправился в полуфинал.

Саночник пртотив бойца

Каких только спортсменов мы ни встречали на проекте, но москвич Денис Березкин удивил — он пришел на кастинг из санного спорта. А ставшая его соперницей Варвара Арбузова из Серпухова и вовсе чемпионка по боям без правил. Но никому из них полученные в этих видах спорта специфические навыки не помогли — оба не закончили прохождение.

Вообще, в старшей возрастной группе ситуация оказалась прямо противоположной младшей — никому из конкурсантов даже за две попытки не удалось добраться до финиша. Были падения с сетки, свой урожай собрали коварные колокольчики. Дальше всех забрался неоднократный победитель соревнований по воркауту из Подмосковья Артем Чернышев — в дуэли на выбывание он дошел до траволатора, но покорить его и оказаться на вершине не смог.

Фото Пресс-служба СТС.

Но самое интересное ждало нас в полуфиналах. Там мы должны были узнать, присоединится ли Селезнев к брату и будут ли реванши между соперниками в других возрастных группах. Но предсказать такое развитие событий, как вышло на самом деле, вряд ли кто-то смог бы. Только два небольших спойлера: у одного из полуфиналистов прямо на трассе случилась паническая атака, а одно место в финале так и осталось вакантным. Все, больше мы вам ничего не скажем, смотрите пятый эпизод шоу «Суперниндзя. Дети» на всех возможных платформах.