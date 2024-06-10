Настоящий фотофиниш и коварство последнего прыжка. Что показали в шестом эпизоде «Суперниндзя. Дети»

По всем законам драматургии с приближением окончания основного этапа увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» все больше закручивается пружина интриги. В дело уже вступили две трети из 108 участников первого сезона, и мест в финальной стадии с каждым выпуском остается все меньше.

Это делает задачу оставшихся претендентов только сложнее, прежде всего, психологически. В пятом выпуске мы впервые остались без одного из финалистов. И забегая вперед, можно сказать, что ситуация повторилась и в шестом. Выпуск уже можно посмотреть на всех доступных платформах. А мы пока расскажем вам о самом интересном, что можно увидеть в этой серии.

Фаворит начинает с поражения

Уже не секрет, что на кастингах все участники, проходя подготовленные для них испытания, получали от команды строгих экзаменаторов рейтинговые очки. Которые затем влияли на распределение ребят по турнирной сетке. Но любой рейтинг, как известно, относителен. В чем мы еще раз могли убедиться.

В младшей возрастной группе лучший результат в ходе кастингов показал ярославец Валерий Шубин. Он к своим девяти годам уже выигрывал призы на соревнованиях по плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике и гонкам с препятствиями. Тренируясь под руководством отца, Валера ежедневно подтягивается не менее 30 раз. Тем не менее, в первом же квалификационном забеге он уступил петербурженке Веронике Никифоровой, которая тоже занимается ниндзя-спортом, но тренируется всего два раза в неделю и об участии в проекте узнала всего за пять дней до старта!

Фото Пресс-служба СТС.

Оба претендента молниеносно промчались по трассе, но Никифорова была быстрее. А вот второй забег в квалификации тоже закончился быстро, но совсем с другим результатом. Москвич Леонид Голиков, мечтающий стать химиком и изобрести лекарство от всех болезней, быстро начал, но поторопился, перелетая с колец на сетку, и оказался в воде. Его соперница Софья Гребнева из Раменского была куда аккуратнее, но не смогла запрыгнуть с батута на вращающуюся катушку.

Фото Пресс-служба СТС.

После такого первого раунда фавориты в дуэлях на выбывание были очевидны. И подтвердили свой класс. Никифорова повторила уверенное прохождение трассы, оторвавшись от оппонента уже на втором препятствии. Голиков попытался избрать более осторожную, чем в первый раз, тактику, но слезая с сетки, коснулся ногой воды и был дисквалифицирован. Та же судьба постигла и Гребневу — вторая отборочная дуэль получилась почти точным повторением первой. Шубин спокойно прошел трассу, и стало понятно — между ним и Никифоровой соперничество еще далеко не закончено.

Фото Пресс-служба СТС.

Давид и Голиафы

В средней возрастной категории среди четверки претендентов выделялся Артем Перов из подмосковного города Монино. Причем выделялся в прямом смысле — в 12 лет он имеет рост в 172 сантиметра, и на голову выше своих конкурентов! Артем давно играет в регби, причем это семейное — его отец входил в сборную России вместе с нынешним ведущим шоу «Суперниндзя. Дети» Василием Артемьевым. Но Перову, вопреки ожиданиям, не удалось легко пробраться в полуфинал.

Фото Пресс-служба СТС.

Ошибку допустил участник другой пары квалификации Глеб Акозин из Волжского. Это самый мужественный атлет шестого выпуска — из-за проблем со здоровьем он вынужден носить слуховой аппарат, но это не помешало ему наравне со всеми сражаться со сложнейшей трассой, построенной командой «Суперниндзя. Дети». Он до последнего преследовал Ольгу Борисову из Петербурга, которая занимается очень необычным видом спорта — вольтижировкой, или конной акробатикой. На проект она пришла, чтобы популяризировать свою дисциплину, и добилась этого, выиграв свой забег.

Фото Пресс-служба СТС.

Обе дуэли на выбывание получились драматичными.

Сын за маму

В старшей возрастной категории на этот раз нас ждало чисто мужское соперничество. И пара очень сильных претендентов. Например, петербуржец Дмитрий Виноградов входит в юношескую сборную России по скалолазанию. А еще обладает очень яркой внешностью. Впрочем, победить дзюдоиста Глеба Ельцова из Красногорска ему помогли не внешние данные, а профессиональная подготовка. Он в рабочем режиме прошел все препятствия, а вот его оппонент оказался в воде еще на втором.

Другой представитель Северной столицы Константин Можейко пришел на шоу, чтобы защитить честь семьи. Его мама была участницей первого сезона взрослого «Суперниндзя», но потерпела неудачу уже в самом начале отборочной трассы. И теперь сын пришел, чтобы «отомстить» за мать. И сделал это уже в квалификации, быстро оторвавшись от профессионального танцора Сергея Котова из Москвы. И в дуэлях на выбывание Можейко показал себя с лучшей стороны, уверенно справившись с трассой и во второй раз.

Фото Пресс-служба СТС.

Нас ждали умопомрачительные полуфиналы с участием классных спортсменов. Мы уже знаем, что в одном из них никому из участников не удалось добраться до финиша. В двух других же борьба была от первых метров и до последних сантиметров — судьбу одного из забегов в буквальном смысле слова решали с помощью фотофиниша! Кому же улыбнулась удача? Смотрите шестой выпуск шоу «Суперниндзя. Дети», и узнаете сами.