Скалолаз-программист, ниндзя-семьи и самая обидная дисквалификация. Что показали в восьмом эпизоде «Суперниндзя. Дети»

Как же быстро летят недели — только недавно мы с вами посмотрели премьерный выпуск «Суперниндзя. Дети», а вот уже и до того момента, как будут определены сильнейшие в трех возрастных категориях, осталось всего ничего. Вакантных мест в финале почти не осталось.
В воскресенье на канале СТС вышел в эфир уже восьмой эпизод шоу, ставший одним из самых эмоциональных. Отборочный этап заканчивается, стали известны имена предпоследних финалистов. Чтобы оценить весь накал страстей, обязательно найдите и посмотрите этот выпуск на любой из доступных платформ. А мы кратко расскажем, чего от него ждать.
В первом сезоне «Суперниндзя. Дети» мы уже не раз встречали на съемочной площадке целые спортивные семьи и династии. Не стал исключением и восьмой выпуск. Его первым же героем стал ярославец Сергей Лаврентьев, который пришел на шоу исполнить то, что не получилось у его отца. Лаврентьев-старший был неплохим атлетом-любителем, который мечтал об участии в «Суперниндзя». Но на кастинге в результате неудачного падения получил серьезную травму и был вынужден завершить карьеру. Но продолжил дома тренировать сына, даже построил ему целую полосу препятствий.
Чуть позже на старт вышел москвич Александр Седов, самый младший из всех участников первого сезона. Он запомнился не только трогательной историей любви, которая привела его на шоу, но и тем, что поддерживавшая его сестра Анна уже знакома зрителям — чуть раньше она стала финалисткой «Суперниндзя. Дети» в средней возрастной категории.
И оба этих героя вынуждены были в буквальном смысле слова проделывать путь через тернии к звездам. И Сергей, и Александр в квалификации очень быстро оказались в воде. Последнему не удался прыжок на воздушную катушку, а Сергей и вовсе сорвался с сетки уже на втором препятствии. И так расстроился, что утешать его пришлось одному из судей проекта и победителю взрослого «Суперниндзя» Юрию Прокудину.
Впрочем, у оказавшихся впереди парней двух петербурженок Милены Абаевы и Дарьи Вари забраться дальше середины отборочной полосы тоже не вышло. А когда пришло время дуэлей на выбывание и пары поменялись соперниками, ситуация развернулась на 180 градусов. Милене и Дарье пришлось бороться, главным образом, с собственными страхами, и обе закончили выступления на подвесном мосту. Сергей с Александром же смогли добраться до финиша и сорвать заветное светящееся кольцо. При этом Лаврентьев даже по-джентльменски подбадривал соперницу по ходу забега.
Напряженной выдалась борьба и в средней возрастной группе, где за четыре забега лишь один раз одному из претендентов удалось преодолеть всю полосу препятствий целиком и добраться до подиума с ведущими. Кому же удалось пообщаться с Василием Артемьевым и Дмитрием Масленниковым?
В первой паре квалификации сошлись занимающийся скалолазанием челябинец Александр Кожухов и увлекающийся конным спортом и джигитовкой Глеб Завалий из Зеленограда. Он мечтает об олимпийской медали в современном пятиборье, и когда узнал, что в программе этой дисциплины конкур заменят гонкой с препятствиями, сам пошел на тренировки к ниндзя-атлетам. И получается у парня неплохо — с Александром они бок о бок шли весь забег. Глеб вырвался вперед на изогнутых трубах, но соперник его почти догнал — в итоге обоим не покорился перелет с одной вертушки на другую. Точно там же закончил выступления в квалификации Максим Посадский из подмосковного Раменского, а профессиональная скалолазка из Свердловской области Селина Петрова не рассчитала прыжок с батута на изогнутые трубы и приняла незапланированную ванну.
В дуэлях на выбывание уральской претендентке удалось пройти чуть дальше, но для победы этого оказалось мало. Завалий же уверенно исправил ошибку, допущенную в первом забеге, и добрался до финиша. Но самая яркая драма в этой возрастной категории была еще впереди. Предвестником ее стала вторая дуэль — Посадский обгонял Кожухова, но на соскоке с третьего препятствия коснулся ногой воды и был дисквалифицирован. Там же чуть не упал его соперник, и судьям даже пришлось смотреть повторы. Но в итоге они подтвердили победу Кожухова, который снова искупался на вертушках.
Одним из самых необычных участников шоу «Суперниндзя. Дети» в старшей возрастной группе стал Лев Барях из Перми. Помимо занятий скалолазанием, он увлекается программированием и уже сам зарабатывает столько, чтобы покрывать собственные нужды. В квалификации он оказался сильнее самородка из небольшого села в Ростовской области Михаила Лапшичева. Тот самостоятельно осваивает воркаут с помощью обучающих видео и ежедневных занятий на турниках, но обыграть более искушенного соперника не смог.
В другой паре первого раунда сошлись москвич Родион Коледин, успешной карьере которого в скалолазании не мешает даже редкая и тяжелая болезнь, и Даниил Витчиков из Азова, у которого с появлением на шоу связана настоящая драма. Он увлекается гонками с препятствиями, но когда мама без ведома тренера записала Даниила на кастинг «Суперниндзя. Дети», это привело к исключению из секции. На трассе Витчикова остановили коварные колокольчики, а вот Коледин, несмотря на пару ошибок, добрался до финиша.
В дуэлях трем из четырех участников удалось пройти всю полосу, а полуфиналистами стали Коледин и Барях. И в следующем раунде нас ждали сразу несколько закрученных интриг. Сможет ли Седов вслед за сестрой выйти в финал, и стать там вторым семейным дуэтом после братьев Льва и Богдана Селезневых? Или его выбьет Лаврентьев, которому за исполнение мечты папа пообещал 10 порций мороженого? Возьмет ли Кожухов реванш у Завалия, ведь квалификация показала, что силы здесь почти равны? Обгонит ли программист Барях профессионального скалолаза Коледина? Но как оказалось, реальность разошлась даже с самыми смелыми прогнозами. Смотрите восьмой выпуск «Суперниндзя. Дети» полностью на всех доступных платформах!