Скалолаз-программист, ниндзя-семьи и самая обидная дисквалификация. Что показали в восьмом эпизоде «Суперниндзя. Дети»

Как же быстро летят недели — только недавно мы с вами посмотрели премьерный выпуск «Суперниндзя. Дети», а вот уже и до того момента, как будут определены сильнейшие в трех возрастных категориях, осталось всего ничего. Вакантных мест в финале почти не осталось.

В воскресенье на канале СТС вышел в эфир уже восьмой эпизод шоу, ставший одним из самых эмоциональных. Отборочный этап заканчивается, стали известны имена предпоследних финалистов. Чтобы оценить весь накал страстей, обязательно найдите и посмотрите этот выпуск на любой из доступных платформ. А мы кратко расскажем, чего от него ждать.

Брат за сестрой, сын за отца

В первом сезоне «Суперниндзя. Дети» мы уже не раз встречали на съемочной площадке целые спортивные семьи и династии. Не стал исключением и восьмой выпуск. Его первым же героем стал ярославец Сергей Лаврентьев, который пришел на шоу исполнить то, что не получилось у его отца. Лаврентьев-старший был неплохим атлетом-любителем, который мечтал об участии в «Суперниндзя». Но на кастинге в результате неудачного падения получил серьезную травму и был вынужден завершить карьеру. Но продолжил дома тренировать сына, даже построил ему целую полосу препятствий.

Фото Пресс-служба СТС.

Чуть позже на старт вышел москвич Александр Седов, самый младший из всех участников первого сезона. Он запомнился не только трогательной историей любви, которая привела его на шоу, но и тем, что поддерживавшая его сестра Анна уже знакома зрителям — чуть раньше она стала финалисткой «Суперниндзя. Дети» в средней возрастной категории.

И оба этих героя вынуждены были в буквальном смысле слова проделывать путь через тернии к звездам. И Сергей, и Александр в квалификации очень быстро оказались в воде. Последнему не удался прыжок на воздушную катушку, а Сергей и вовсе сорвался с сетки уже на втором препятствии. И так расстроился, что утешать его пришлось одному из судей проекта и победителю взрослого «Суперниндзя» Юрию Прокудину.

Фото Пресс-служба СТС.

Впрочем, у оказавшихся впереди парней двух петербурженок Милены Абаевы и Дарьи Вари забраться дальше середины отборочной полосы тоже не вышло. А когда пришло время дуэлей на выбывание и пары поменялись соперниками, ситуация развернулась на 180 градусов. Милене и Дарье пришлось бороться, главным образом, с собственными страхами, и обе закончили выступления на подвесном мосту. Сергей с Александром же смогли добраться до финиша и сорвать заветное светящееся кольцо. При этом Лаврентьев даже по-джентльменски подбадривал соперницу по ходу забега.

Скалолазы против джигита

Напряженной выдалась борьба и в средней возрастной группе, где за четыре забега лишь один раз одному из претендентов удалось преодолеть всю полосу препятствий целиком и добраться до подиума с ведущими. Кому же удалось пообщаться с Василием Артемьевым и Дмитрием Масленниковым?

В первой паре квалификации сошлись занимающийся скалолазанием челябинец Александр Кожухов и увлекающийся конным спортом и джигитовкой Глеб Завалий из Зеленограда. Он мечтает об олимпийской медали в современном пятиборье, и когда узнал, что в программе этой дисциплины конкур заменят гонкой с препятствиями, сам пошел на тренировки к ниндзя-атлетам. И получается у парня неплохо — с Александром они бок о бок шли весь забег. Глеб вырвался вперед на изогнутых трубах, но соперник его почти догнал — в итоге обоим не покорился перелет с одной вертушки на другую. Точно там же закончил выступления в квалификации Максим Посадский из подмосковного Раменского, а профессиональная скалолазка из Свердловской области Селина Петрова не рассчитала прыжок с батута на изогнутые трубы и приняла незапланированную ванну.

Фото Пресс-служба СТС.

В дуэлях на выбывание уральской претендентке удалось пройти чуть дальше, но для победы этого оказалось мало. Завалий же уверенно исправил ошибку, допущенную в первом забеге, и добрался до финиша. Но самая яркая драма в этой возрастной категории была еще впереди. Предвестником ее стала вторая дуэль — Посадский обгонял Кожухова, но на соскоке с третьего препятствия коснулся ногой воды и был дисквалифицирован. Там же чуть не упал его соперник, и судьям даже пришлось смотреть повторы. Но в итоге они подтвердили победу Кожухова, который снова искупался на вертушках.

Запрограммирован на успех

Одним из самых необычных участников шоу «Суперниндзя. Дети» в старшей возрастной группе стал Лев Барях из Перми. Помимо занятий скалолазанием, он увлекается программированием и уже сам зарабатывает столько, чтобы покрывать собственные нужды. В квалификации он оказался сильнее самородка из небольшого села в Ростовской области Михаила Лапшичева. Тот самостоятельно осваивает воркаут с помощью обучающих видео и ежедневных занятий на турниках, но обыграть более искушенного соперника не смог.

Фото Пресс-служба СТС.

В другой паре первого раунда сошлись москвич Родион Коледин, успешной карьере которого в скалолазании не мешает даже редкая и тяжелая болезнь, и Даниил Витчиков из Азова, у которого с появлением на шоу связана настоящая драма. Он увлекается гонками с препятствиями, но когда мама без ведома тренера записала Даниила на кастинг «Суперниндзя. Дети», это привело к исключению из секции. На трассе Витчикова остановили коварные колокольчики, а вот Коледин, несмотря на пару ошибок, добрался до финиша.

В дуэлях трем из четырех участников удалось пройти всю полосу, а полуфиналистами стали Коледин и Барях. И в следующем раунде нас ждали сразу несколько закрученных интриг. Сможет ли Седов вслед за сестрой выйти в финал, и стать там вторым семейным дуэтом после братьев Льва и Богдана Селезневых? Или его выбьет Лаврентьев, которому за исполнение мечты папа пообещал 10 порций мороженого? Возьмет ли Кожухов реванш у Завалия, ведь квалификация показала, что силы здесь почти равны? Обгонит ли программист Барях профессионального скалолаза Коледина? Но как оказалось, реальность разошлась даже с самыми смелыми прогнозами. Смотрите восьмой выпуск «Суперниндзя. Дети» полностью на всех доступных платформах!