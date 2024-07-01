Много ошибок и слез, необычные полуфиналы. Что мы увидели в девятом эпизоде «Суперниндзя. Дети»

Первый сезон увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» подошел к своей кульминации. На протяжении почти двух месяцев мы следили за тем, как 108 юных атлетов, разбитых на три возрастных категории, сражались с трассами и бились за места в топ-10. И вот теперь мы знаем имена всех финалистов проекта.

Точнее, их уже знают те, кто посмотрел в воскресенье девятый выпуск шоу. Если вы не входите в их число, то скорее ищите «Суперниндзя. Дети» на различных платформах и восполняйте этот пробел. Вам обеспечены два часа увлекательного зрелища. О некоторых интригах мы вам сейчас расскажем, но лучше один раз увидеть, чем сотню раз прочитать.

Пловец разминулся с бассейном

К последним отборочным стартам напряжение среди участников и зрителей достигло пика. Еще бы, ведь в финалах оставалось по последнему вакантному месту в каждой возрастной категории. Поэтому ничего удивительного, что мы увидели много ошибок из разряда тех, что в теннисе называют невынужденными, неожиданных падений и вылета тех, кто считался фаворитом. А до финиша в этот вечер удалось дойти считаным счастливчикам.

В младшей возрастной категории первый квалификационный забег завершился, едва успев начаться. Воздушная гимнастка Ксения Доброва из Воронежа, приехавшая на «Суперниндзя. Дети» для того, чтобы найти новых друзей, быстрее прошла первые два препятствия, но не допрыгнула до воздушной катушки. Ее соперник москвич Арсений Сливяк, по его словам, к шоу специально не готовился и вообще своим призванием считает музыку — он играет на ударных. Его путь в квалификации закончился на тех же катушках, но чуть дальше.

Фото Пресс-служба СТС

Еще быстрее завершил первое испытание шахматист из Раменского Федор Мухин — слезая с сетки на втором препятствии, он коснулся ногой воды и был дисквалифицирован. А вот пловец-рекордсмен из Зеленограда Егор Шитов сумел дойти до самого конца, пусть и не без сложностей. Например, противоход ему покорился только со второй попытки.

Говорят, что на ошибках учатся, но нужно уточнить, что не всегда это происходит с первого раза. И в дуэли на выбывание Мухин снова задел воду ногой и завершил выступление на проекте. Сливяк же сумел пройти дальше, чем в квалификации. Он миновал катушку и подвесной мост, но его остановили рукоходы-круговороты. Тем не менее он шагнул в полуфинал, а вот упавшая в воду почти на том же месте Доброва выбыла из борьбы. Ведь у нее в соперниках был Шитов, который снова сумел дойти до финиша — оказаться в бассейне у пловца так и не вышло. Ксения очень расстроилась, но утешать ее с места ведущего спустился сам Дмитрий Масленников. И даже оставил девчонке автограф на футболке.

Сердечная драма

Не всегда участники приезжают на «Суперниндзя. Дети», чтобы попытаться обыграть всех соперников и забрать главный приз. Кому-то приходится бороться с самим собой. Как, например, воронежцу Матвею Кондрашову из средней возрастной категории. Он очень хотел добиться успеха на шоу, чтобы набраться смелости и признаться в любви своей подруге Таисии. Именно она предложила ему пойти на кастинг и даже приехала поддержать Матвея.

Фото Пресс-служба СТС

Но романтическим планам Кондрашова было не суждено воплотиться в жизнь. В квалификации он, как и несколькими минутами ранее Мухин, коснулся ногой воды и увидел красную карточку. Впрочем, его соперница, чемпионка России по джиу-джитсу в своем возрасте Софья Мухина из Уфы, упала в воду еще раньше.

В другой паре первого раунда сошлись два юных атлета с непростой судьбой. Саратовец Денис Костин вынужден был бросить занятия спортивной гимнастикой из-за жестокости тренера, который оскорблял воспитанников, а порой даже бил палкой. Вместо этого Костин нашел себя в воркауте. Его оппонент Михаил Андреев из Сызрани, напротив, стал заниматься ниндзя-спортом из-за проблем в семье, вызванных постоянными скандалами между родителями.

В итоге Костин стал единственным из четверки, кому удалось финишировать, одолев все препятствия. Для Андреева же дело закончилось ранним купанием уже на втором препятствии. Зато он смог реабилитироваться в отборочной дуэли, в чем ему немало помог соперник. Незадачливый романтик Кондрашов ошибся на воздушных колышках и заменил оставшуюся часть трассы водными процедурами. Михаил же преодолел коварную сетку, но запрыгнуть с батута на изогнутые трубы уже в статусе полуфиналиста не смог.

Фото Пресс-служба СТС

В дуэли между Костиным и Волковой фаворит был очевиден, и Денис с самого старта устремился вперед, оставив оппонентку позади. Когда Софья только справилась с сеткой, он уже закончил половину полосы. А затем уверенно справился и со второй. Но стоит отдать должное силе духа Софьи — уже оказавшись в проигрыше, она столкнулась с огромными проблемами на трассе. Подвесной мост Волкова преодолела буквально ползком, но затем сумела пройти вертушки и трижды штурмовала противоход. За это она была удостоена аплодисментов публики.

Где родился, там и пригодился

В самой последней четверке претендентов на старт вышел единственный на проекте представитель Минеральных Вод. Профессионально занимающемуся паркуром Савелию Кочерге, чтобы попасть на съемки, не пришлось никуда лететь или ехать. Впрочем, нельзя сказать, что это дало ему какое-то преимущество. В отличие от антропометрических данных — в свои 14 он уже имеет рост около 180 см. Вот это реально помогает на некоторых препятствиях.

В квалификации Кочерга оказался сильнее москвички Александры Кульковой, занимающейся довольно экзотическим видом спорта — акробатикой на пилоне. Она не справилась уже с колышками на воздушной тропе. Савелий же дошел до коварных колокольчиков, но после пары попыток справиться с ними решил сэкономить силы и сошел с трассы.

В первой же паре встретились еще одна представительница воздушной гимнастики ростовчанка Софья Гайденко и Климентий Хаврошин из Калуги, который к 13 годам уже успел бросить занятия спортом, чтобы посвятить больше времени учебе. Этот забег оказался похож на следующий — Гайденко выбыла на втором препятствии, а Хаврошин сумел дойти до колокольчиков.

Фото Пресс-служба СТС

Сенсация грянула в первой дуэли. Климентий, который считался главным претендентом на выход в полуфинал, допустил ошибку уже в начале трассы и оказался в воде. Кулькова же, сделав выводы из первого выступления, сумела пройти воздушную тропу и добраться до лестничных пролетов. Во второй дуэли Кочерга все-таки сумел победить все препятствия, тогда как Гайденко добралась примерно до того же места, что и Кулькова в предыдущем забеге.

Но дальше нас ждали удивительные полуфиналы. Раскрывать всех подробностей не станем, но скажем, что в каждом из них до финиша добрался только один из пары участников — и такое на проекте случилось впервые за весь сезон. Кто же занял последние места в финале, а также сумел получить дополнительные путевки как самые быстрые из проигравших полуфиналистов? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев девятый выпуск «Суперниндзя. Дети»