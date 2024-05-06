Полуфинальные реванши и трасса-трансформер. Что показали в первом выпуске «Суперниндзя. Дети»

С того самого момента, как Вадим Тимонов победно вскинул руки на вершине последнего препятствия и стал вторым обладателем титула «Суперниндзя», поклонники проекта принялись отсчитывать дни до старта третьего сезона. Но теперь ждать его будет заметно легче. Потому что команда одного из самых зрелищных и популярных шоу на российском ТВ запустила его детский вариант.

Внимательные зрители могли еще прошлой осенью заметить рекламу, приглашающую юных атлетов подать заявку и поучаствовать в отборе. И вот в начале мая пришла пора увидеть, что из этого вышло.

Новые испытания

Все началось с прошедших в начале весны в разных городах страны кастингов. Как рассказал «СЭ» один из тренеров проекта Дмитрий Караванов, уже в процессе отбора участников проявилась экстремальная суть шоу «Суперниндзя. Дети».

— Побывал в пяти городах — прилетаем вечером, в семь утра мы уже в зале, готовим трассу, — отметил Караванов. — Отбор у детей был гораздо строже, чем у взрослых ниндзя, мы разработали специальную систему баллов.

Фото Пресс-служба СТС

По итогам кастингов приглашения на съемки получили 108 юных атлетов из 49 городов России и Белоруссии. Они разделены на три возрастных категории: младшая (9-10 лет), средняя (11-12 лет) и старшая (13-14 лет), в каждой из которых разыгрывается по 2 миллиона рублей. Таким образом, общий призовой фонд проекта составляет 6 миллионов — даже больше, чем у взрослых.

Но самая главная часть битвы за титул проходит в уже знакомых всем телезрителям Минеральных Водах. Проектировщики и тестировщики трасс во главе со Станиславом Кокориным и Юрием Прокудиным тоже времени зря не теряли и снова удивляют поклонников «Суперниндзя» интересными и разнообразными препятствиями. При этом перед ними стояла задача повышенной сложности — при создании трассы держать в уме сразу три возрастные категории.

В итоге в павильоне выставочного комплекса общей площадью 10 тысяч квадратных метров появилось сразу четыре трассы, две из которых можно было увидеть уже в первом выпуске. Но сначала, наверное, стоит чуть подробнее остановиться на регламенте.

Кроме возрастных категорий, пожалуй, главная отличительная способность «Суперниндзя. Дети» заключается в том, что три из четырех его этапов представляют дуэли. Если взрослые претенденты сначала соревновались с секундомером на отборочной полосе, после чего десяток лучших в каждом эпизоде сходились лицом к лицу в полуфиналах, то у юных ниндзя уже первое испытание проходит на двойной полосе.

Фото Пресс-служба СТС

При этом у каждого из участников, даже упавшего в воду, есть второй шанс. Дело в том, что участников, которых по 36 в каждом возрасте, перед началом съемок разбили на четверки. Сначала ребята парами проходят отборочную полосу, а по итогам этого забега формируются пары уже для дуэли на выбывание — победитель из первого дуэта против проигравшего из второго, и наоборот. После этого двое лучших выявляют сильнейшего в полуфинале.

Таким образом, в каждом из девяти эпизодов, посвященных отборочному этапу, будет названо имя одного финалиста в каждой возрастной категории. Десятая путевка в финал достанется обладателю лучшего времени на полуфинальной трассе из числа програвших.

Трем десяткам лучших после этого предстоит пройти финальную трассу, по сложности и конфигурации немногим уступающую той, что предлагается участникам взрослого шоу. И развязкой напряженного сезона станут суперфиналы.

Цена секунды

Казалось бы, прохождение претендентами одной и той же полосы препятствий снова и снова на протяжении выпуска может быстро приесться, но на самом деле все далеко не так. И шоу «Суперниндзя. Дети» смотрится даже более динамичным, чем его «старший брат».

Во-первых, состав пар постоянно меняется, во-вторых, даже взрослые атлеты не всегда способны одинаково быстро преодолеть одну и ту же трассу, что уж говорить о детях. В-третьих, сама трасса видоизменяется от одной категории к другой. Некоторые препятствия остаются в первозданном виде, например знаменитый финальный траволатор, хотя и у него регулируют скорость. А другие модифицируются или просто уступают место новым. Так трасса адаптируется под возраст участников — это стоит увидеть своими глазами.

Конечно, «Суперниндзя. Дети» — очень эмоциональный проект. Слезы одних, радость других, крики родителей и боллельщиков — по сравнению со взрослым шоу этого всего здесь куда больше. В гуще событий у трассы теперь работает Равшана Куркова — она заменила в роли ведущей Валерию Астапову. Сверху за происходящим наблюдают неизменный Василий Артемьев и вернувшийся в команду после перерыва Дмитрий Масленников.

Фото Пресс-служба СТС

Обсудить им уже в первом выпуске было что, события на трассе, прохождение которой занимает несколько минут, менялись очень быстро

В младшей группе обратил на себя внимание юный боксер из Москвы Михаил Иванов. Он дважды праздновал победы, обыграв Глеба Макарихина и Еву Трофимову. Но екатеринбуржец Макарихин, который пришел на проект отдать дань памяти недавно погибшему в зоне СВО любимому дяде, сумел проявить себя и тоже прошел в полуфинал, выбив ярославца Степана Гузека.

В средней группе внимание ведущих обратил на себя Лев Севостьянов. Он увлекается скалолазанием, а на съемки приехал из небольшого поселка в Оренбургской области, совсем недавно пережившей катастрофическое наводнение. Для тренировок ему приходится ездить в Орск, который в апреле оказался под водой. Но даже это не помешало Севостьянову уверенно разобраться с двумя соперниками и шагнуть в полуфинал.

Фото Пресс-служба СТС

Самыми жаркими получились отборочные битвы в старшей группе. Сначала в соперничестве двух скалолазов саратовец Даниил Постнов оказался сильнее Анастасии Егоровой из Петербурга, а затем мы увидели, как двух участников на финише разделила всего одна секунда!

Во всех четверках до полуфинала дошли те, кто уже встречался в самых первых забегах квалификации. Но теперь им предстояла совсем другая, головокружительная трасса. Большая часть которой пролегает на высоте около четырех метров. В новых условиях прежние заслуги не в счет. Во всех полуфиналах борьба была максимально плотной, и не все фавориты с этим справились. Посмотрите выпуск сами и убедитесь!