Какой вы Суперниндзя? Тест от «СЭ»

Мы уверены, что те, кто смотрел «Супернинздя» на СТС, хоть раз задавались вопросом: «а смог(ла) бы я?». Чтобы вы не гадали зря, мы решили это проверить. Попробуйте пройти наш тест и узнайте наверняка — есть ли у вас шанс на сложнейшей полосе препятствий.

И помните: никакой тест — не указ настоящему Суперниндзя! И если вы чувствуете, что готовы оторваться от дивана и покорить миллионы — вперед!