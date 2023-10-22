Какой вы Суперниндзя? Тест от «СЭ»

Сегодня, 16:00
Мы уверены, что те, кто смотрел «Супернинздя» на СТС, хоть раз задавались вопросом: «а смог(ла) бы я?». Чтобы вы не гадали зря, мы решили это проверить. Попробуйте пройти наш тест и узнайте наверняка — есть ли у вас шанс на сложнейшей полосе препятствий.
Конечно, мы не смогли бы предусмотреть все возможные варианты ответов, поэтому выбирайте тот, что вам ближе. Даже если он не на 100% точен.
И помните: никакой тест — не указ настоящему Суперниндзя! И если вы чувствуете, что готовы оторваться от дивана и покорить миллионы — вперед!