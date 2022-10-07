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Сегодня, 09:00

101-летний ветеран раскрыл свой секрет долголетия

Галина Глазко
Арманд Вендитти.

101-летний американец Арманд Вендитти, который является ветераном Второй мировой войны, рассказал свой секрет долголетия. Как он отмечает, самое важное — это избегать гнева и чувства тревоги.

«Смысл жизни — это стараться быть счастливым. Гнев и тревога не идут нам на пользу. Нужно также всегда быть чем-то занятым. Это заставляет наш мозг работать», — приводит слова Арманда портал Fox8.

При этом Вендитти позволяет себе употреблять гамбургеры и пасту, но в небольших количествах и не часто.

Ранее 105-летний мужчина раскрыл два главных правила долголетия.

107-летняя британка Марджори Крокер. 107-летняя британка назвала три вещи для долголетия

Источник: https://fox8.com/news/101-year-old-wwii-vet-shares-secrets-to-long-happy-life/
Здоровье
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