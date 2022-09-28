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28 сентября, 08:00

102-летняя шотландка раскрыла свой секрет долголетия

Галина Глазко
102-летняя женщина призналась, что бокал вина и смех помогли ей дожить до таких лет.
Фото Global Look Press

102-летняя Лена Элис Ламонт из Эдинбурга (Шотландия) назвала свой рецепт долголетия в интервью порталу Sputnik international.

«Мой секрет долголетия прост — это бокал вина, много смеха и сострадание к окружающим», — признается 102-летняя пенсионерка.

Сейчас женщина живет в доме престарелых Мюррейсайд, где и отметила свой день рождения вместе с друзьями. При этом Элис устроила большой праздник с огромным тортом, а развлекала гостей приглашенная певица, которая исполнила все любимые песни именинницы.

Директор дома престарелых Сюзанна Уэлш признается, что у Элис много друзей, она всем помогает и всех заставляет смеяться.

105-летний Телл Эллисон. 105-летний мужчина раскрыл два главных правила долголетия
Источник: https://sputniknews.com/20220925/edinburgh-resident-reveals-how-she-reached-102-years-of-age-1101193384.html
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