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Сегодня, 11:50

Академик назвал факторы, вызывающие смертельную онкологию

Ольга Стрельникова

Президент Противоракового общества России, академик Давид Заридзе к причинам, способным спровоцировать смертельное онкологическое заболевание, отнес злоупотребление алкоголем и курением, ожирение, как следствие неправильного питания и малоподвижной образа жизни, а также инфекционные заболевания. Примечательно, что они могут привести к абсолютно различным видам рака.

«Если отказаться или значительно ограничить эти факторы, то мы сможем предотвратить более половины смертей от разных видов рака», — уверяет специалист.

Колоректальный рак лидирует в нашей стране. Причиной ему становятся зачастую неправильное обильное питание и избыточный вес. Последний является провоцирующим фактором и для рака груди.

Также Академик отметил, что есть злокачественные опухоли, предотвратить которые можно с помощью прививок. «И конечно, образа жизни, так как они передаются половым путем и через кровь», — отмечает Давид Заридзе. Речь о вирусе папилломы человека и гепатите В.

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