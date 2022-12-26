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Сегодня, 18:28

Акушер Батиян рассказала, как избавиться от тошноты во время беременности

Алина Савинова
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Врач-акушер-гинеколог Тамара Батиян рассказала о методах, которые помогут побороть тошноту во время беременности.

«В первую очередь нужно следить за питанием, не переедая «за двоих» и избегая жирной пищи. Предпочтение стоит отдать небольшим и теплым блюдам, насыщенным белками и углеводами. Есть при этом лучше не больше пяти-шести раз в день и обязательно чистить зубы после каждого приема.

Избегайте больших интервалов между приемами пищи, старайтесь есть, как только почувствовали голод. Между приемами пищи можно попить газированные напитки в холодном виде, например лимонад, но не злоупотребляйте. Могут помочь запах мяты, лимона или апельсина, но, конечно, все индивидуально.

Также спасут продукты, содержащие имбирь (например, чай и леденцы), и препараты, снимающие тошноту и предотвращающие рвоту. Помимо того, рекомендуется не ложиться спать и не менять положение тела сразу после еды", — приводит «Life.ru» слова Батиян.

Также она отметила, что тошноту могут вызвать различные неприятные и резкие запахи (духи, химикаты, кофе, дым), сильный шум, чрезмерные занятия различными упражнениями, острая, сладкая и пряная пища, а также вождение автомобиля.

Источник: https://life.ru/p/1548352
Здоровье
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