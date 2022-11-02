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Сегодня, 14:00

Американские медики спасли пациентку с редким заболеванием, похожим на обычную сыпь

Ольга Стрельникова
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19-летняя американка Джулиана Паскарелла не придала значения появлению сыпи на коже и чуть не скончалась от редкого аутоиммунного заболевания, при котором падают до катастрофического уровня показатели тромбоцитов. При этом снижается свертываемость крови.

По словам врачей, девушке несказанно повезло, ведь без оперативного лечения следующим этапом могло стать кровотечение во внутренних органах, а также кровоизлияние в мозг. Вместо сыпи уже образовались гематомы, а на губе — струп, пошла кровь из носа, возник упадок сил и чувство тошноты. Причиной стала иммунная тромбоцитопеническая пурпура.

Жизнь Джулианы была спасена благодаря трем семичасовым переливаниям тромбоцитов, своевременно проведенным медиками.

Здоровье
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