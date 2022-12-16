Анфиса Чехова поделилась секретами молодости и красоты

44-летняя Анфиса Чехова в интервью «Ленте.ру» рассказала, что сохранить молодость и привлекательность ей помогают налаженный режим сна, отсутствие такой вредной привычки, как курение, физическая активность, избавление от лишних килограммов, психологическое и ментальное здоровье. Телеведущая спит не менее 7 часов в сутки и считает, что хотя бы 15-30 минут в день необходимо уделять тренировкам, при этом изнурять себя в зале необязательно. «Прогулки пешком и зарядка дома отлично помогают держать себя в тонусе», — отмечает она.

«Курение ускоряет процесс старения и способствует появлению морщин и пигментации кожи. Она становится тонкой и теряет эластичность», — предупредила Анфиса Чехова всех, кто желает сохранять привлекательность, здоровье и молодость как можно дольше.

Относительно лишнего веса, в длительной борьбе с которым телеведущая одержала победу и уверенно закрепила результат, она отзывается категорично: килограммы визуально добавляют возраст, изнашивают организм и давят в психологическом плане, мешая ощущать легкость и молодость. Чтобы поддерживать состояние внутренней гармонии, Анфиса Чехова также не пренебрегает посещением психолога. «Недаром говорят, что все болезни от нервов. Ментальное здоровье нуждается в таком же внимании, как и физическое», — пояснила телеведущая.