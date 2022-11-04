Белый vs черный уголь: врачи рассказали, какой сорбент эффективнее

Врач-терапевт Анастасия Квасова рассказала, чем черный активированный уголь отличается от белого и какой препарат считается более эффективным средством для выведения токсинов.

«Белый уголь, как ни странно, не имеет в своем составе угля. Название — это удачный маркетинговый ход и отсылка к популярному активированному углю. В составе белого угля активными веществами являются диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза и немного глюкозы», — пояснила терапевт Life.ru.

По ее словам, оба препарата показывают высокую эффективность против различных отравлений. Однако есть небольшой нюанс в использовании черного активированного угля. Так, для большей эффективности рекомендуется измельчать его перед употреблением. При этом темный сорбент, в отличие от белого, не слишком удобен в применении, так как после его приема окрашиваются зубы и рот.