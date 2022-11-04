Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 19:30

Белый vs черный уголь: врачи рассказали, какой сорбент эффективнее

Иван Шитик
Корреспондент
Активированный уголь.
Telegram Новости

Врач-терапевт Анастасия Квасова рассказала, чем черный активированный уголь отличается от белого и какой препарат считается более эффективным средством для выведения токсинов.

«Белый уголь, как ни странно, не имеет в своем составе угля. Название — это удачный маркетинговый ход и отсылка к популярному активированному углю. В составе белого угля активными веществами являются диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза и немного глюкозы», — пояснила терапевт Life.ru.

По ее словам, оба препарата показывают высокую эффективность против различных отравлений. Однако есть небольшой нюанс в использовании черного активированного угля. Так, для большей эффективности рекомендуется измельчать его перед употреблением. При этом темный сорбент, в отличие от белого, не слишком удобен в применении, так как после его приема окрашиваются зубы и рот.

Источник: https://life.ru/p/1536602
0
Читайте также
Бивол vs Рамирес. Встречные удары, фактор левши и здоровый сон
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
В США предупредили Киев о провале в случае атаки на Крым
Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер раскрыла взаимосвязь узкой обуви и боли в пояснице

Гастроэнтеролог объяснил, как есть мед, чтобы не навредить здоровью