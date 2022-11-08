Британка потеряла память из-за энцефалита

Женщина из Великобритании лишилась памяти после перенесенного вирусного энцефалита.

Издание Manchester Evening News рассказало о 61-летней жительнице графства Чешир, Великобритания, лишившейся кратковременной и долгосрочной памяти из-за вируса энцефалита. Симптомами заболевания стало странное поведение, которое обнаружили члены семьи Элисон Уинтерберн. Ее речь и взгляд стали хаотичными.

Несмотря на своевременную помощь, головной мозг женщины все же получил повреждения, из-за которых ей пришлось «вернуться в прошлое», в 1970-е. Британка не могла узнать себя, свою семью, свой нынешний дом, она помнила себя юной девочкой. «Я понятия не имела, где нахожусь, даже в своем собственном доме. В течение длительного времени я вообще не узнавала себя», — поделилась переживаниями Элисон. Женщине пришлось заново знакомиться с окружающим миром, самой собой и своей жизненной историей. Она даже осуществила попытку вернуться к преподавательской деятельности.

Благодаря трепетной поддержке членов семьи у британки восстановилась кратковременная память, однако часть проблем все же осталась. «Мои сыновья поддерживают меня и всегда сохраняют позитивный настрой. Я полна решимости восстановить чувство собственного достоинства», — не теряет оптимизма Элисон Уинтерберн.