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Сегодня, 08:05

Британские ученые предупредили о появлении смертоносного гибрида гриппа с респираторно-синцитиальным вирусом

Ольга Стрельникова
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Ученые из Великобритании выдвинули предположение, что причиной инфекционной вспышки в США стал гибрид двух патогенов.

Биологи из Британии предполагают, что причиной смертоносной инфекционной вспышки в Штатах стала мутация, объединившая в себе свойства гриппа, захватывающего верхние дыхательные пути, и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), поражающего горло и клетки легких. Гибрид способен поражать больший спектр клеток организма, нежели каждый из вирусов по отдельности. «Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания», — заявлял Роспотребнадзор РФ еще вначале этого года, когда происходили одновременные заражения COVID-19 и различными видами гриппа в России.

В сентябре в США резко выросло число госпитализированных детей с симптомами респираторных заболеваний, огромное количество критичных случаев. Зафиксировано около ста летальных исходов. Больницы переполнены. По мнению медиков, ослабление короновирусной инфекции привело к возвращению других вирусов и появлению их гибрида.

Нередко при респираторных инфекциях организм подвергается атаке сразу нескольких вирусов, особенно это свойственно для детей. В таких ситуациях возрастает вероятность осложнений. Специалисты не отрицают, что гибридный вирус может добраться и до России.

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