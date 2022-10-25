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Сегодня, 11:10

Центр «Гамалеи» проведет исследования по изучению двухкомпонентной вакцины «ФилоПан»

Ольга Стрельникова
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Министерство здравоохранения России выдало официальное разрешение центру «Гамалеи» на клинические исследования вакцины «ФилоПан». Это комбинированная, двухкомпонентная вакцина для внутримышечного введения, созданная для профилактики заболеваний, которые вызывают вирус геморрагической лихорадки Марбург и Эбола.

«Цель клинического исследования — оценить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины «ФилоПан» у взрослых добровольцев», — говорится в данных реестра разрешений.

В испытаниях примут участие 64 добровольца. Исследования будут осуществляться до конца 2023 года на базе Минздрава России, департамента здравоохранения Москвы, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Сеченовского университета, научно-исследовательского центра «Экобезопасность» и инфекционной клинической больницы № 1.

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