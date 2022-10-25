Центр «Гамалеи» проведет исследования по изучению двухкомпонентной вакцины «ФилоПан»

Министерство здравоохранения России выдало официальное разрешение центру «Гамалеи» на клинические исследования вакцины «ФилоПан». Это комбинированная, двухкомпонентная вакцина для внутримышечного введения, созданная для профилактики заболеваний, которые вызывают вирус геморрагической лихорадки Марбург и Эбола.

«Цель клинического исследования — оценить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины «ФилоПан» у взрослых добровольцев», — говорится в данных реестра разрешений.

В испытаниях примут участие 64 добровольца. Исследования будут осуществляться до конца 2023 года на базе Минздрава России, департамента здравоохранения Москвы, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Сеченовского университета, научно-исследовательского центра «Экобезопасность» и инфекционной клинической больницы № 1.