Центр «Гамалеи» проведет исследования по изучению двухкомпонентной вакцины «ФилоПан»

Сегодня, 11:10
Министерство здравоохранения России выдало официальное разрешение центру «Гамалеи» на клинические исследования вакцины «ФилоПан». Это комбинированная, двухкомпонентная вакцина для внутримышечного введения, созданная для профилактики заболеваний, которые вызывают вирус геморрагической лихорадки Марбург и Эбола.
«Цель клинического исследования — оценить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины «ФилоПан» у взрослых добровольцев», — говорится в данных реестра разрешений.
В испытаниях примут участие 64 добровольца. Исследования будут осуществляться до конца 2023 года на базе Минздрава России, департамента здравоохранения Москвы, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Сеченовского университета, научно-исследовательского центра «Экобезопасность» и инфекционной клинической больницы № 1.