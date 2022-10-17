COVID-19 увеличил количество депрессий у россиян на 38 процентов

Академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко озвучил информацию о том, что после COVID-19 в России увеличилось количество депрессий.

«Идет пандемия депрессий. Она началась и более интенсивно протекала в 2020 году, когда начался коронавирус и люди ничего не знали, сидели дома, почти никто не работал, — говорит эксперт. — В стране произошло увеличение на 38 процентов числа депрессий — следствие хронического стресса».

Однако лидерующие позиции в рейтинге стран, где выросло число депрессий после ковида, заняли Соединенные Штаты (42 процента) и Швейцария (46 процентов). «Люди читали интернет, там писали и про вакцинацию, и про чипирование, и про бесплодие. Это была информационная атака», — объяснил причины Онищенко.

Признаки постковидной депрессии могут ощущаться как устойчивое чувство усталости, тревоги, нарушение сна, апатия.