Дерматолог назвала 5 нетрадиционных способов лечения, которые лишь усугубят вашу аллергию

Врач Татьяна Королева заявила, что не стоит искать спасения от аллергии на форумах народной медицины.

«Измельченная яичная скорлупа. Эта смесь может вызвать как быструю, так и замедленную аллергическую реакцию. К тому же она не снижает чувствительность организма к аллергенам, а, наоборот, является им. Фитотерапия, тем более в домашних условиях, опасна. Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отеку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу. Витамин С не действует на наличие и выраженность симптомов аллергии, но может привести к незамедлительной аллергической реакции организма — анафилактическому шоку или отеку Квинке. Промывание носа — местная процедура, которая не обладает противомикробным действием и не восстанавливает слизистую носа. Иглотерапия — воздействие на определенные активные точки в организме. Поллиноз, к примеру, развивается при взаимодействии аллергена и организма человека в процессе дыхания. Воздействие на активные точки не может снизить количество поступающего в организм аллергена или уменьшить аллергические проявления: между иглоукалыванием и аллергией нет никакой связи», — приводит слова Королевой Life.ru.