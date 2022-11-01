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Сегодня, 19:45

Дерматолог назвала эффективные способы борьбы с трещинами на пятках

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-дерматолог Ирина Куракина рассказала, что трещины и шелушения на пятках у людей встречаются достаточно часто, такой недуг называется кератодермией.

«Кератодермия бывает наследственной, врожденной. В таких случаях необходима консультация генетика. Но чаще всего с кератодермией, особенно подошвенной‚ обращаются взрослые пациенты, и такая приобретенная кератодермия может иметь различные причины возникновения. Наиболее частыми причинами приобретенной кератодермии стоп являются грибковые заболевания, метаболические и гормональные нарушения (менопауза, гипотиреоз, беременность)‚ а также кожные заболевания, такие как псориаз, экзема, болезнь Девержи», — отметила Куракина LIFE.

В случае грибкового поражения стоп человеку необходимо взять соскоб кожи на патогенные грибы. Если они будут обнаружены, врач выпишет противогрибковые препараты. А вот в остальных случаях необходимо исключить нарушение функций щитовидной железы, недостаточность гормонов эстрогенов, травматический кератоз (с ним часто сталкиваются люди с лишним весом, артрозом, плоскостопием, недостатком витаминов A, E, D и С и другими недугами). Если же у человека зафиксирован сахарный диабет, то гиперкератоз может быть следствием нарушения обмена веществ и микроциркуляции сосудов.

Источник: https://life.ru/p/1535876
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