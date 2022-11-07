Дерматолог назвала опасности долгого ношения шеллака без перерывов

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, что длительное ношение шеллака может негативно сказаться на состоянии ногтей.

«Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Поэтому первый момент — это снижение ультрафиолетовой нагрузки», — сказала она Life.ru.

По ее словам, нужно учитывать индивидуальные особенности. Перерывы могут быть очень редкими, если ногтевая пластина остается здоровой. Но если она становится слабой, ломкой, а шеллак перестает хорошо держаться, то нужно отдохнуть от походов на маникюр минимум на два месяца. Тогда ногти успеют восстановиться.