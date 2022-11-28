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Сегодня, 13:30

Дерматолог назвала секреты зимнего ухода за кожей

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@randykinne
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Специалист по дерматологии и косметологии Наталия Махнева в интервью «Мосленте» рассказала, что зимой кожа становится суше, могут возникнуть воспаления и неравномерные покраснения.

«Сухость и шершавость кожи зимой обусловлена нарушением водного баланса из-за перепада температур, также нахождением в помещении с центральным отоплением и поездками в транспорте», — пояснила эксперт.

Наталья Махнева рекомендует в холодное время года скорректировать привычный уход за кожей и обязательно использовать крема с UV-фильтром. Также необходимо применять мягкие отшелушивающие средства, такие как гоммаж. Обладателям сухой кожи можно их применять не чаще одного раза в неделю, а комбинированной или жирной — до двух раз.

Сохранить сияние, осветлить кожу, простимулировать выработку коллагена, по словам косметолога, поможет витамин С. При этом нужно обязательно обеспечить коже регулярное увлажнение. В этом помимо крема с увлажняющим эффектом поможет сыворотка с гиалуроновой кислотой, азуленом и экстрактом азиатской центеллы.

Если кожа проблемная, врач советует уменьшить количество масок с глиной. На замену им стоит взять увлажняющие и использовать их 2-3 раза в неделю. Для ночного применения удобны маски с эффектом увлажнения, которые не требуют смывания.

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