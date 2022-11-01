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Сегодня, 16:20

Дерматолог назвала заболевания кожи, при которых нельзя ходить в бассейн

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дерматолог Екатерина Мокина рассказала, какие люди имеют противопоказания для посещения бассейна.

«В первую очередь это все пациенты, которые страдают инфекционными кожными заболеваниями, к ним относится герпетическая инфекция. Выскочил герпес на губе, на любой другой части тела — бассейн противопоказан. Люди с бактериальными инфекциями кожи: вскочил гнойничок на любой части тела — даже с одним таким элементом в бассейн ходить не нужно», — приводит Life.ru слова Мокиной.

Эксперт отметила, что относительными противопоказаниями являются хронические болезни: экзема, псориаз и атопический дерматит. В период обострения этих болезней бассейн посещать нельзя.

«Людям с повреждённой, раздражённой кожей, незажившими ранами надо придерживаться наших рекомендаций, что в этот период бассейн относительно противопоказан. Мало того, что кожа сухая и было повреждение, после посещения бассейна процесс только усугубится. А если вернуться к началу, к абсолютным противопоказаниям, это является и источником распространения этих инфекций, то есть с такими кожными состояниями возможна и передача другим людям», — добавила Мокина.

По словам дерматолога, в случае подозрительных изменений лучше обратиться к доктору.

Источник: https://life.ru/p/1535668
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