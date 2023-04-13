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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:07

Дерматолог объяснила, как бороться с трещинами на пятках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Инна Петросова заявила, что дефицит белков и витаминов вызывает появление трещин на пятках.

«В том числе это может быть недостаток макронутриентов (белков, полезных жиров) и микронутриентов (витаминов и минералов). Для восполнения необходимых веществ нужно скорректировать питание. В рацион человека должны входить в достаточном количестве белки, полезные жиры — продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Помимо жиров и белков для кожи важны определенные микроэлементы — железо, цинк, витамины В, D и А. Эти витамины и микроэлементы можно найти в зеленых листовых овощах, гречке, коричневом рисе, капусте, шпинате, моркови, апельсинах, яблоках и ягодах. Помимо питания важно помогать коже с помощью кремов, содержащих мочевину, гиалуроновую кислоту, липиды. Важно это делать сразу после контакта с водой», — приводит слова Петросовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1572091
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