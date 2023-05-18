Дерматолог предупредила, чем чреват для здоровья сон с плюшевыми игрушками

Врач Наталия Жовтан заявила, что неразлучность ребенка с игрушкой приводит к кишечным расстройствам.

«Часто можно увидеть картину, что малыш не расстается со своим любимцем ни на улице, ни в поликлинике, ни в детском саду. Такая ситуация чревата накоплением на волокнах патогенных микроорганизмов, что может приводить к кишечным расстройствам, ведь игрушка находится в непосредственной близости к лицу ребенка, который может касаться ею рта в том числе», — приводит слова Жовтан Life.ru.