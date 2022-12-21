Дерматолог рассказал, почему появляются новые родинки и когда они могут быть опасны

Дерматолог Евгений Соседов в беседе с «Кубанскими Новостями» рассказал, что новые родинки появляются, когда с повышенной активностью начинают делиться пигментные клетки меланоциты. Причина может быть связана с наследственностью, реакцией иммунной системы или чрезмерным УФ-облучением кожи. Чаще всего такие новообразования безопасны. Но может развиться и серьезная онкология — меланома.

Евгений Соседов предупредил, что если родинки превышают диаметр 6 мм, начали менять цвет, размер, кровоточат, имеют неправильную форму, неровные, нечеткие края, а также своеобразный светлый «ореол» или сильно отличаются от других родинок, необходимо обратиться к дерматологу. Особенно внимательными врач порекомендовал быть людям, в чьей семье имели место случаи меланомы.