Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:00

Дерматолог рассказал, почему появляются новые родинки и когда они могут быть опасны

Ольга Стрельникова
Родинки.
Фото Freepik
Telegram Дзен

Дерматолог Евгений Соседов в беседе с «Кубанскими Новостями» рассказал, что новые родинки появляются, когда с повышенной активностью начинают делиться пигментные клетки меланоциты. Причина может быть связана с наследственностью, реакцией иммунной системы или чрезмерным УФ-облучением кожи. Чаще всего такие новообразования безопасны. Но может развиться и серьезная онкология — меланома.

Евгений Соседов предупредил, что если родинки превышают диаметр 6 мм, начали менять цвет, размер, кровоточат, имеют неправильную форму, неровные, нечеткие края, а также своеобразный светлый «ореол» или сильно отличаются от других родинок, необходимо обратиться к дерматологу. Особенно внимательными врач порекомендовал быть людям, в чьей семье имели место случаи меланомы.

Здоровье
0
Читайте также
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан
Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов
Катар может отказать ЕС в замене российского газа после скандала в Бельгии
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Психолог объяснила, что становится причиной необдуманной траты денег

Эколог предупредила об опасности фейерверков для здоровья и окружающей среды