Дерматолог рассказала, как бороться с «кольцами Венеры» на шее

Дерматолог Наталия Жовтан заявила, что бороться с «кольцами Венеры» на шее помогут сыворотки и крем.

«Начинать профилактику стоит в возрасте 30-35 лет, а при генетической предрасположенности и ранее, используя сыворотки и увлажняющий крем в зоне шеи и декольте по массажным линиям. Надо включить в список нутриентов коллаген, витамин С и гиалуроновую кислоту. После 40 лет стоит обратиться к косметологу за дополнительной коррекцией. Это могут быть аппаратные методики RF-лифтинга, микротоки, инъекции нейропротеина», — приводит слова Жовтан Life.ru.