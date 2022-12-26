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Сегодня, 18:00

Дерматолог рассказала, почему детям нужно менять полотенца и постельное белье чаще

Ольга Стрельникова
Смена белья.
Фото Freepik/senivpetro
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Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что людям с более слабым иммунитетом, детям и пожилым следует чаще менять полотенца — в зависимости от состояния здоровья два-три раза в неделю или же каждый день.

Взрослые здоровые люди могут менять полотенца раз в неделю или по мере необходимости.

Что еще влияет на частоту смены полотенец, как часто нужно менять постельное белье, а также при какой температуре необходимо стирать эти предметы обихода, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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