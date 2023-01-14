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Сегодня, 14:33

Дерматолог рассказала, почему при стрессе выпадают волосы и как с этим бороться

Мария Гусева
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Дерматовенеролог, косметолог и трихолог Анна Долбич рассказала, что стресс является самой частой причиной выпадения волос, потому что из-за выработки кортизола и адреналина меняется гормональный фон, что влияет на питание волосяных луковиц.

«Спазмирование капилляров ухудшает поступление кислорода к фолликулам, а также сокращается фаза активного роста волос. Усиленное выпадение проявляется через два-три месяца после пережитой стрессовой ситуации. Как правило, этот процесс носит обратимый характер», — цитирует Life.ru Долбич.

По мнению врача, даже если ничего не предпринимать, организм самостоятельно сможет восстановиться. Этот процесс займет три-четыре месяца, так как волосяной фолликул имеет определенные фазы роста. Помочь восстановлению волосяного покрова могут нормализация режима сна и отдыха, усиление кровотока кожи головы, а также расслабляющий массаж шеи, головы или же всего тела.

Источник: Life.ru
Здоровье
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