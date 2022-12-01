Дерматовенеролог назвала эффективные методы борьбы с выпадением волос

Врач-дерматовенеролог Наталья Сурикова рассказала, как сохранить красоту волос и избежать их выпадения.

«Необходимо бережно ухаживать за волосами — по возможности не использовать фен, щипцы для укладки, не делать тугие прически (они усиливают натяжение волос, что приводит к их выпадению)», — цитирует Life.ru Сурикову.

Она подчеркнула, что шампунь должен быть подобран в соответствии с потребностями кожи головы и обеспечивать эффективное очищение, не нарушая структуру волос. Людям, склонным к себорее, помогут профилактические шампуни и пилинги. Людям с сухими волосами можно воспользоваться увлажняющими бальзамами, масками и спреями.

Также врач отметила, что часто причины выпадения волос связаны с дефицитами и лечатся приемом витаминов и микроэлементов.