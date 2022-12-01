Дерматовенеролог рассказала, как защитить губы от сухости

Сегодня, 10:30
Врач-косметолог, дерматовенеролог Евгения Склярова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что предотвратить сухость и шелушение губ помогут бальзамы и защитные средства без ментола, фенолов, салициловой кислоты, красителей и ароматизаторов вроде мяты, ванили, корицы или цитрусовых. Лучше использовать средства с пчелиным воском и церамидами.
Почему сохнут губы, и какие еще существуют средства защиты и смягчения нежной кожи губ, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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