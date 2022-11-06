Дерматовенеролог рекомендует исключить эти продукты при псориазе

Дерматовенеролог Оксана Поршина рассказала изданию «Секрет», что при псориазе необходимо исключить из рациона продукты, содержащие острые специи и усилители вкуса. Наиболее богаты ими фастфуд и сладкие газированные напитки.

По словам, эксперта, если пренебрегать этими рекомендациями, болезнь начнет обостряться. Для больных псориазом чрезвычайно важны жирорастворимые витамины в рационе.

«Питание должно быть сбалансированным, зависеть от образа жизни человека, от физических и эмоциональных нагрузок, — объяснила Оксана Поршина. Если физические нагрузки — немножко больше белка. Если умственные нагрузки — немножко больше углеводов».

Врач обратила также внимание на то, что людям, страдающим от псориаза, категорически запрещено переедать. По мнению врача, придерживаться правильного питания проще не в одиночку, а всей семьей.