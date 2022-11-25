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Сегодня, 18:30

Детский психолог назвала три способа научить ребенка соблюдать личные границы

Мария Гусева
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Детский психолог Екатерина Маденко рассказала, как научить ребенка соблюдать личные границы.

Первым способом является схема, которую часто используют психологи в детских садах. Мама должна нарисовать два круга, один из которых назвать «я», а второй — «семья». Показывая на «я», ребенку нужно объяснить, что это — его тело, душа, чувства и личность и только он сам решает, кто может подходить близко. Также следует сказать, что никто не должен нарушать границы без разрешения.

Также эффективным способом объяснения границ является упоминание сказок и героев. Например, можно рассказать какую-нибудь историю, преподнеся ее в виде сказки. Потом стоит задать вопросы: как герой понял, что решение ему важно? Как он копил силы? Затем провести аналогию с семьей и сказать, что у каждого есть свое время и место, чтобы набраться сил, и в это время беспокоить его не нужно.

Третий способ — показать наглядный пример. Можно взять что-то без разрешения, а потом показать, как было нужно. Следует также не забывать стучаться в комнату к ребенку, уточнять, когда можно к нему обратиться, и благодарить за уделенное время.

Источник: Life.ru
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