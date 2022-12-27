Диетолог дала советы по выбору деликатеса к новогоднему столу

Советы диетолога Елена Соломатиной по выбору красной рыбы к новогоднему столу опубликовал портал News.ru. Эксперт рекомендует обращать внимание на производителя — это должен быть известный бренд. Но необходимо ознакомиться и с составом продукта. Елена Соломатина советует обращать внимание на рыбу с меньшим количеством консервантов и соли.

Эксперт отмечает, что некоторые производители подкрашивают рыбу, и это, в свою очередь, также уменьшает ее полезные свойства.

«Рыба такого плана выращивается в аквариумах на искусственной ферме, нарушается вся пищевая цепочка. Ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли», — заключила диетолог.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!