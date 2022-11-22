Диетолог дала советы родителям, которые не узнали своего ребенка после каникул у бабушки

Вернувшемуся от бабушки располневшему ребенку нужно восстановить здоровый режим питания и прежде всего сократить сладости в рационе, рассказала диетолог Марина Макиша.

«Дело в том, что основная проблема визита к бабушкам детей, как правило, связана с тем, что бабушки очень любят баловать их сладостями, различными какими-то печеньями, тортиками, конфетками. И за этим вопросом они редко когда следят, это я могу сказать из практики. Если родители их предварительно не предупредили, не провели с ними соответствующую беседу», — приводит слова специалиста Life.

Менять питание нужно с ограничения употребления сладких напитков и продуктов до хотя бы одного раза в день и договориться с ребенком, что у бабушки он пошалил, а теперь ему нужно вернуться к нормальному здоровому питанию, отметила Макиша.

«Потому что если ребенок питался сладостями, то, соответственно, и обычная нормальная здоровая еда ему будет уже не очень интересна. Поэтому эти три основных шага нужно сделать для того, чтобы ребенка привести снова к нормальному здоровому питанию в формате семьи», — подытожила Макиша.