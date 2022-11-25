Диетолог Дюваль назвала самое полезное мясо

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой-24» рассказала, что наиболее полезными из всех видов мяса, особенно для пожилых людей, можно считать кролика и индейку. Они экологически более чистые: «Кролик и индейка не выносят химических пищевых добавок в своем рационе и лекарственных препаратов, поэтому они самые чистые. Если мы обратим внимание, такое мясо используется в детском питании», — пояснила специалист.

Мясо кролика и индейки хорошо усваивается. Чтобы процесс пищеварения проходил еще лучше, Анжелика Дюваль советует сделать из него фарш, добавить яйцо, немного сливок, сформовать котлетки и запечь в духовке.

Пожилым людям диетолог рекомендует не зацикливаться только на животном белке и употреблять мясо не чаще 4-5 раз в неделю, даже если это кролик или индейка. Остальной белок должен быть растительным, из круп и овощей. «Чем шире спектр получения белков, тем лучше. Они содержатся практически в любой пище, просто в разном составе», — констатирует Анжелика Дюваль.