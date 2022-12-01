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Сегодня, 18:30

Диетолог Гинзбург назвал причину преждевременного старения

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в личном блоге на «Яндекс.Дзен» написал, что одной из причин раннего старения могут стать конечные продукты гликирования или КПГ.

«Внутри нашего организма сахара соединяются с молекулами белков или с аминокислотами, возникают сшивки, которые довольно трудно разорвать. Этот процесс называется гликация или гликирование, из-за него нарушается основная функция белков. Например, при гликировании коллагена начинается ускоренное старение кожи, теряется эластичность, происходит старение сосудов», — объяснил диетолог. КПГ также поступают в организм с пищей, подверженной многократному разогреву или термической обработке при очень высокой температуре.

Михаил Гинзбург рассказал, что КПГ могут привести к развитию атеросклероза, сахарного диабета, раковых опухолей и возрастным заболеваниям, а также патологическим процессам, ускоряющим старение организма. Уменьшить вероятность попадания КПГ в организм можно, сократив количество сладкого и термической обработки.

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