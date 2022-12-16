Диетолог Гинзбург объяснил, чем опасны сыр и сливочное масло

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Москве-24» рассказал, что сыр у некоторых людей может вызывать повышение давления и мигрень. Последний факт врач связал с аминоксилотой тирамином, содержащейся в сыре и приводящей к приступам жуткой головной боли. Что касается повышения давления, оно опасно преимущественно для гипертоников и возможно при избытке соли в составе. Людям с избыточным весом от сыра тоже стоит отказаться, как от продукта высокой жирности.

По мнению Михаила Гинзбурга, людям с ожирением лучше убрать из рациона и сливочное масло. Причина все та же — высокое содержание жиров.